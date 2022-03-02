Світ

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій вимагає від РФ припинити агресію проти України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Березня 2022, 20:05
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