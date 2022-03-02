Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій вимагає від РФ припинити агресію проти України

На історичній сесії Об’єднавшись заради миру ГА ООН ухвалила резолюцію, в якій вимагає від Російської Федерації негайно припинити застосування сили проти України та вивести військові сили!

— Вдячний усім і кожній державі, що проголосували “за”, — каже Володимир Зеленський.

Ви обрали правильну сторону історії, — написав він на своїй сторінці у Twitter.

2/2 Нищівні для агресора результати голосування в ???????? переконливо свідчать: глобальна антипутінська коаліція сформована та діє. Світ – з нами. Правда – за нами. Перемога буде наша! ???????? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Він наголосив, що нищівні для агресора результати голосування в ООН свідчать, що глобальна антипутінська коаліція сформована та діє і що світ — з нами.

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ГА ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає від РФ припинити напад на Україну та вивести війська.

За проголосували 141 державу, проти п’яти (Росія, Білорусія, Сирія, КНДР, Еритрея), утрималися 35 (серед них Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР).

Тим часом світ продовжує нас підтримувати. ЄС відключив від SWIFT російські банки. Розповідаємо, чим це погано для Росії.