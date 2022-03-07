Скільки життів забрала Росія! ООН назвала кількість загиблих та поранених в Україні

Вранці 24 лютого Росія повномасштабно напала на Україну. За це час жертвами агресора стали 1207 цивільних осіб, 406 з яких, на жаль, загинули. Про таку страшну статистику йдеться у звіті ООН станом на 24:00 6 березня.

Жертви війни в Україні

Російською армією було вбито 406 мирних жителів, серед них:

77 чоловіків,

45 жінок,

8 хлопчиків,

4 дівчинки,

15 дітей,

257 дорослих, стать яких поки що не відома.

За час війни 801 людину було поранено:

72 чоловіки,

51 жінка,

11 дівчаток,

2 хлопчики,

29 дітей,

636 дорослих, стать яких поки що не відома.

УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі. Адже на деяких територіях інформація потребує підтвердження, а з деяких інформація затримується.

Це відноситься, наприклад, до Волновахи, де є повідомлення про сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною поразки, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіа удари, – йдеться у зведенні.

УУ Донецькій та Луганській областях на північ 6 березня було зафіксовано 70 загиблих та 324 поранених на території, контрольованій Україною, та 23 загиблих та 111 поранених на території, контрольованій самопроголошеними “республіками”.

В інших регіонах України (Києві, Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 313 загиблих та 366 поранених.

Нагадаємо, раніше Генасамблея ООН ухвалила більшістю голосів резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити агресію проти України.