Справка ОК-7: как быстро получить и для чего нужна

Справка ОК-7 — это информация о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос и страховой стаж за период с 2011 года. Зачастую она нужна для расчета разных начислений. Поэтому рассказываем, как ее получить и когда ее могут попросить.
Что такое справка ОК-7? Это индивидуальная информация о застрахованном лице из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования о сумме зарплаты, с которой уплачивается страховой стаж.
Справка необходима для расчета больничных выплат, начисления пособия по безработице и в других случаях.
Самый быстрый вариант получить справку — это сформировать ее на сайте Дія. Эта функция также доступна на телефоне.
Для получения справки онлайн с компьютера необходимо выполнить следующие действия.
Оформить справку в приложении Дія с телефона можно так:
Справка формируется и отправляется в течение нескольких минут автоматически.
Справка также выдается офлайн в Пенсионном фонде Украины. Для этого следует обратиться в территориальный орган фонда и заказать ее у ответственного работника.
Если у тебя есть статус ВПЛ и тебя интересует, нужно ли переоформлять соответствующую справку, читай в нашем материале, надо ли снова оформлять ее в 2024 году.
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