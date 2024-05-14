Справка ОК-7: как быстро получить и для чего нужна

Справка ОК-7 — это информация о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос и страховой стаж за период с 2011 года. Зачастую она нужна для расчета разных начислений. Поэтому рассказываем, как ее получить и когда ее могут попросить.

Для чего нужна справка ОК-7

Что такое справка ОК-7? Это индивидуальная информация о застрахованном лице из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования о сумме зарплаты, с которой уплачивается страховой стаж.

Справка необходима для расчета больничных выплат, начисления пособия по безработице и в других случаях.

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Справка ОК-7: как получить

Самый быстрый вариант получить справку — это сформировать ее на сайте Дія. Эта функция также доступна на телефоне.

Для получения справки онлайн с компьютера необходимо выполнить следующие действия.

авторизоваться в кабинете гражданина на сайте Дія любым удобным способом — с помощью электронной подписи или Bank ID;

выбрать в меню Услуги кнопку Справка ОК-7. Если информация в реестре застрахованных лиц отсутствует, услуга будет недоступна;

проверить корректность своих персональных данных, при необходимости обновить и отправить запрос на справку.

Оформить справку в приложении Дія с телефона можно так:

зайти в меню Сервіси и выбрать Довідки і витяги;

нажать на Справка ОК-7 и затем выбрать Заказать справку.

Справка формируется и отправляется в течение нескольких минут автоматически.

Справка также выдается офлайн в Пенсионном фонде Украины. Для этого следует обратиться в территориальный орган фонда и заказать ее у ответственного работника.

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