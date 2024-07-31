Сколько стоит стать бакалавром в Украине? Список самых дорогих специальностей для получения степени

Будущие студенты выбирают учебное заведение по многим критериям. Но не менее важна для них стоимость обучения. Количество мест по государственному заказу традиционно ограничено, а подавляющее большинство будет учиться по контракту.

Портал Освіта.ua собрал данные о средней стоимости обучения для получения степени бакалавр по разным специальностям на основе полного общего среднего образования (11 классов).

Стоимость обучения для получения степени бакалавр: какая специальность самая дорогая

Цены на контрактную форму обучения зависят не только от учебного заведения, но и конкретной специальности. В этом году наибольшее количество денег придется выложить за профессии, связанные с производством аудиовизуального продукта, системным анализом и компьютерными технологиями.

Важно: цены за один год обучения средние по Украине. Информация актуальна по состоянию на июль 2024 года.

Подробный список самых дорогих специальностей выглядит так:

аудиовизуальное искусство и производство — 46 412 гривен;

системный анализ — 42 209 гривен;

морской и внутренний водный транспорт — 40 928 гривен;

сценическое искусство — 40 300 гривен;

международное право — 39 134 гривен;

международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии — 38 374 гривен;

инженерия программного обеспечения — 37 848 гривен;

компьютерные науки — 36 942 гривен;

общественное здоровье — 36 063 гривен.

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Самые низкие цены в украинских вузах в 2024 году на специальности, связанные с транспортом и сельхозпроизводством:

судостроение — 15 183 гривен;

железнодорожный транспорт — 20 053 гривен;

технология производства и переработки продукции животноводства — 20 144 гривен;

теплоэнергетика — 20 608 гривен;

возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика — 20 966 гривен;

энергетическое машиностроение — 21 546 гривен;

агроинженерия — 21 638 гривен.

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