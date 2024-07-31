Сколько стоит стать бакалавром в Украине? Список самых дорогих специальностей для получения степени

Будущие студенты выбирают учебное заведение по многим критериям. Но не менее важна для них стоимость обучения. Количество мест по государственному заказу традиционно ограничено, а подавляющее большинство будет учиться по контракту.
Портал Освіта.ua собрал данные о средней стоимости обучения для получения степени бакалавр по разным специальностям на основе полного общего среднего образования (11 классов).
Цены на контрактную форму обучения зависят не только от учебного заведения, но и конкретной специальности. В этом году наибольшее количество денег придется выложить за профессии, связанные с производством аудиовизуального продукта, системным анализом и компьютерными технологиями.
Важно: цены за один год обучения средние по Украине. Информация актуальна по состоянию на июль 2024 года.
Важно: цены за один год обучения средние по Украине. Информация актуальна по состоянию на июль 2024 года.
Подробный список самых дорогих специальностей выглядит так:
Самые низкие цены в украинских вузах в 2024 году на специальности, связанные с транспортом и сельхозпроизводством:
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