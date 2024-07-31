Скільки коштує стати бакалавром в Україні? Перелік найдорожчих спеціальностей для здобуття ступеня

Майбутні студенти обирають навчальний заклад за багатьма критеріями. Але не менш важливим для них є вартість навчання. Кількість місць на державне замовлення традиційно обмежена, а переважна більшість навчатиметься за контрактом.

Портал Освіта.ua зібрав дані про середню вартість навчання для здобуття ступеня бакалавр за різними спеціальностями на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Вартість навчання для здобуття ступеня бакалавр: яка спеціальність найдорожча

Ціни на контрактну форму навчання залежать не лише від навчального закладу, а й від конкретної спеціальності. Цьогоріч найбільшу кількість коштів доведеться викласти за професії, пов’язані із виробництвом аудіовізуального продукту, системним аналізом та комп’ютерними технологіями.

Важливо: ціни за один рік навчання є середніми по Україні. Інформація актуальна станом на липень 2024 року.

Детальний список найдорожчих спеціальностей виглядає так:

аудіовізуальне мистецтво та виробництво — 46 412 гривень;

системний аналіз — 42 209 гривень;

морський та внутрішній водний транспорт — 40 928 гривень;

сценічне мистецтво — 40 300 гривень;

міжнародне право — 39 134 гривень;

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — 38 374 гривень;

інженерія програмного забезпечення — 37 848 гривень;

комп’ютерні науки — 36 942 гривень;

громадське здоров’я — 36 063 гривень.

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Найнижчі ціни в українських вишах у 2024 році на спеціальності, пов’язані із транспортом та сільгоспвиробництвом:

суднобудування — 15 183 гривень;

залізничний транспорт — 20 053 гривень;

технологія виробництва та переробки продукції тваринництва — 20 144 гривень;

теплоенергетика — 20 608 гривень;

відновлювані джерела енергії та гідроенергетика — 20 966 гривень;

енергетичне машинобудування — 21 546 гривень;

агроінженерія — 21 638 гривень.

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