Скільки коштує стати бакалавром в Україні? Перелік найдорожчих спеціальностей для здобуття ступеня

Майбутні студенти обирають навчальний заклад за багатьма критеріями. Але не менш важливим для них є вартість навчання. Кількість місць на державне замовлення традиційно обмежена, а переважна більшість навчатиметься за контрактом.
Портал Освіта.ua зібрав дані про середню вартість навчання для здобуття ступеня бакалавр за різними спеціальностями на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).
Ціни на контрактну форму навчання залежать не лише від навчального закладу, а й від конкретної спеціальності. Цьогоріч найбільшу кількість коштів доведеться викласти за професії, пов’язані із виробництвом аудіовізуального продукту, системним аналізом та комп’ютерними технологіями.
Важливо: ціни за один рік навчання є середніми по Україні. Інформація актуальна станом на липень 2024 року.
Важливо: ціни за один рік навчання є середніми по Україні. Інформація актуальна станом на липень 2024 року.
Детальний список найдорожчих спеціальностей виглядає так:
Найнижчі ціни в українських вишах у 2024 році на спеціальності, пов’язані із транспортом та сільгоспвиробництвом:
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