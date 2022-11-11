Все, что осталось от отношений — прощание на зеркале: что такое гостинг и как его пережить

Гостинг — очень распространенное явление, которое приобрело особую популярность с развитием технологий. Его можно встретить как в романтических, так и в дружеских, семейных или рабочих отношениях.
Люди внезапно обрывают коммуникацию и просто уходят из жизни других. Конечно, это ранит тех, с кем завершили отношения таким образом.
Психотерапевт Юлия Бригадир рассказала изданию Наш Киев, что такое гостинг, есть ли ему объяснение и как пережить резкое расставание.
Гостинг — это способ резко оборвать отношения с кем-то, полностью прекратив коммуникацию. Причем это одностороннее решение, не согласованное с другим человеком.
После появления приложений для знакомств гостинг стал еще более распространенным, ведь стало значительно проще как знакомиться, так и прекращать общение (игнорировать сообщения и звонки, блокировать в соцсетях и т.п.).
Гостингом является любое проявление “тихого бегства”. К примеру, вы ушли с вечеринки, не попрощавшись, или резко оборвали романтическое, семейное или рабочее общение, — объясняет психотерапевт.
Гостингом является любое проявление “тихого бегства”. К примеру, вы ушли с вечеринки, не попрощавшись, или резко оборвали романтическое, семейное или рабочее общение, — объясняет психотерапевт.
Конечно, каждый случай гостинга индивидуален, поэтому его нужно анализировать отдельно.
Но вот несколько распространенных причин:
Гостер может чувствовать вину за свои действия, но недолго. Это чувство проходит, когда из его жизни исчезает человек, которого он бросил.
Конечно, люди, с которыми внезапно разорвали отношения, чувствуют себя угнетенно.
Они могут стать неуверенными в себе, самокритичными, обвиняя себя в разрушении отношений. Ведь человек не понимает, что он сделал не так, и не имеет на это четкого ответа.
Или после расставания человек может анализировать себя и своих партнеров, чтобы избежать ошибок в будущем. Но все же большинство занимаются самоистязанием.
Часто человек, которого бросили после длительных отношений, пытается возобновить контакт с партнером. И это желание совершенно нормальное.
Впрочем, если он принципиально не отвечает на сообщения и звонки, отвергает любую возможность поговорить, то лучше отступить.
Понятно, что это больно, обидно и неприятно. Но в конце концов ты не можешь заставить кого-то быть в отношениях принудительно.
Если ты все же понимаешь, что человек не хочет продолжать с тобой коммуникацию — отпусти его. Зачем тебе рядом тот, кто не ценит тебя и ваши отношения? Важно заботиться о себе, — советует специалист.
Если ты все же понимаешь, что человек не хочет продолжать с тобой коммуникацию — отпусти его. Зачем тебе рядом тот, кто не ценит тебя и ваши отношения? Важно заботиться о себе, — советует специалист.
Иногда сделать это бывает сложно. Поэтому ты можешь обратиться к психологу или психотерапевту, который поможет тебе прожить этот опыт.
Если ты хочешь прекратить общение с человеком, но еще не готов(-а) к серьезному разговору, то расскажи партнеру свое видение ситуации. Это будет определенно лучше, чем просто оборвать все контакты.
Можно также обратиться к специалисту, чтобы разобраться в своих чувствах и понять, почему тебе трудно выражать свои мысли и желания.
Но, к сожалению, в любом случае нет приятного способа прекратить отношения. Этот процесс обычно болезненный и стрессовый, даже если партнеры понимают, что такое решение к лучшему для обоих.
Люди, пережившие гостинг, надолго сохраняют чувство обиды. Это может мешать выстраивать новые отношения. Читай, что такое защитный механизм в отношениях и как он влияет на общение.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.