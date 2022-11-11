Все, что осталось от отношений — прощание на зеркале: что такое гостинг и как его пережить

Гостинг — очень распространенное явление, которое приобрело особую популярность с развитием технологий. Его можно встретить как в романтических, так и в дружеских, семейных или рабочих отношениях.

Люди внезапно обрывают коммуникацию и просто уходят из жизни других. Конечно, это ранит тех, с кем завершили отношения таким образом.

Психотерапевт Юлия Бригадир рассказала изданию Наш Киев, что такое гостинг, есть ли ему объяснение и как пережить резкое расставание.

Сейчас также смотрят

Что такое гостинг

Гостинг — это способ резко оборвать отношения с кем-то, полностью прекратив коммуникацию. Причем это одностороннее решение, не согласованное с другим человеком.

После появления приложений для знакомств гостинг стал еще более распространенным, ведь стало значительно проще как знакомиться, так и прекращать общение (игнорировать сообщения и звонки, блокировать в соцсетях и т.п.).

Гостингом является любое проявление “тихого бегства”. К примеру, вы ушли с вечеринки, не попрощавшись, или резко оборвали романтическое, семейное или рабочее общение, — объясняет психотерапевт.

Почему люди занимаются гостингом

Конечно, каждый случай гостинга индивидуален, поэтому его нужно анализировать отдельно.

Но вот несколько распространенных причин:

Желание избежать конфликта — человек предполагает негативную реакцию партнера на намерение разорвать отношения, а поэтому считает для себя более безопасным просто исчезнуть. Неумение выразить свои чувства — часто люди не знают, как сообщить партнеру о расставании, и не имеют ответов на его вопросы. Стремление сохранить свою психику — иногда человек уже пытался объяснить причину прекращения отношений партнеру, но его не услышали. Поэтому он прибегает к гостингу как крайнему способу.

Гостер может чувствовать вину за свои действия, но недолго. Это чувство проходит, когда из его жизни исчезает человек, которого он бросил.

Бросили без предупреждения: что делать

Конечно, люди, с которыми внезапно разорвали отношения, чувствуют себя угнетенно.

Они могут стать неуверенными в себе, самокритичными, обвиняя себя в разрушении отношений. Ведь человек не понимает, что он сделал не так, и не имеет на это четкого ответа.

Или после расставания человек может анализировать себя и своих партнеров, чтобы избежать ошибок в будущем. Но все же большинство занимаются самоистязанием.

Часто человек, которого бросили после длительных отношений, пытается возобновить контакт с партнером. И это желание совершенно нормальное.

Впрочем, если он принципиально не отвечает на сообщения и звонки, отвергает любую возможность поговорить, то лучше отступить.

Понятно, что это больно, обидно и неприятно. Но в конце концов ты не можешь заставить кого-то быть в отношениях принудительно.

Если ты все же понимаешь, что человек не хочет продолжать с тобой коммуникацию — отпусти его. Зачем тебе рядом тот, кто не ценит тебя и ваши отношения? Важно заботиться о себе, — советует специалист.

Иногда сделать это бывает сложно. Поэтому ты можешь обратиться к психологу или психотерапевту, который поможет тебе прожить этот опыт.

Читать по теме Развод между нами: почему люди расходятся во время войны и как пережить такой опыт Почему люди разводятся во время войны и как пережить развод во время войны.

Как разорвать отношения без боли

Если ты хочешь прекратить общение с человеком, но еще не готов(-а) к серьезному разговору, то расскажи партнеру свое видение ситуации. Это будет определенно лучше, чем просто оборвать все контакты.

Можно также обратиться к специалисту, чтобы разобраться в своих чувствах и понять, почему тебе трудно выражать свои мысли и желания.

Но, к сожалению, в любом случае нет приятного способа прекратить отношения. Этот процесс обычно болезненный и стрессовый, даже если партнеры понимают, что такое решение к лучшему для обоих.

Люди, пережившие гостинг, надолго сохраняют чувство обиды. Это может мешать выстраивать новые отношения. Читай, что такое защитный механизм в отношениях и как он влияет на общение.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.