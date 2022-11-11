Усе, що лишилось від стосунків, — прощання на дзеркалі: що таке гостинг та як його пережити

Гостинг — дуже поширене явище, яке набуло особливої популярності з розвитком технологій. Його можна зустріти як у романтичних, так і в дружніх, сімейних або робочих стосунках.

Люди раптово обривають комунікацію й просто зникають з життя інших. Звісно, це ранить тих, з ким завершили стосунки таким чином.

Психотерапевтка Юлія Бригадир розповіла виданню Наш Київ, що таке гостинг, чи є йому пояснення та як пережити різке розставання.

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Що таке гостинг

Гостинг — це спосіб різко обірвати стосунки з кимось, повністю припинивши комунікацію. При чому це одностороннє рішення, не узгоджене з іншою людиною.

Після появи додатків для знайомств гостинг став ще більш поширеним, адже стало значно простіше як знайомитись, так і припиняти спілкування (ігнорувати повідомлення та дзвінки, блокувати в соцмережах тощо).

Гостингом є будь-який прояв “тихої втечі”. Наприклад, ви пішли з вечірки, не попрощавшись, або різко обірвали романтичне, родинне чи робоче спілкування, — пояснює психотерапевтка.

Чому люди займаються гостингом

Звісно, кожен випадок гостингу індивідуальний, а тому його потрібно аналізувати окремо.

Але ось кілька поширених причин:

Бажання уникнути конфлікту — людина передбачає негативну реакцію партнера(-ки) на намір розірвати стосунки, а тому вважає для себе безпечнішим просто зникнути. Невміння висловити свої почуття — часто люди не знають, як повідомити партнеру(-ці) про розставання, і не мають відповідей на його/її запитання. Прагнення зберегти свою психіку — інколи людина вже намагалась пояснити причину припинення стосунків партнерові(-ці), але її не почули. Тому вона вдається до гостингу як до крайнього способу.

Гостер може відчувати провину за свої дії, але недовго. Це почуття минає, коли з його життя зникає людина, яку він покинув.

Покинули без попередження: що робити

Звісно, люди, з якими раптово розірвали стосунки, відчувають себе пригнічено.

Вони можуть або стати невпевненими в собі, самокритичними, звинувачуючи себе в руйнуванні стосунків. Адже людина не розуміє, що вона зробила не так, і не має на це чіткої відповіді.

Або ж після розставання людина може аналізувати себе та своїх партнерів, щоб уникнути помилок у майбутньому. Та все-таки більшість займаються самокатуванням.

Часто людина, яку покинули після тривалих стосунків, намагається відновити контакт з партнером(-кою). І це бажання абсолютно нормальне.

Утім якщо він/вона принципово не відповідає на повідомлення та дзвінки, відкидає будь-яку можливість поговорити, то краще відступити.

Зрозуміло, що це боляче, образливо та неприємно. Але зрештою ти не можеш змусити когось бути у стосунках примусово.

Якщо ти все ж розумієш, що людина не хоче продовжувати з тобою комунікацію — відпусти її. Навіщо тобі поряд той, хто не цінує тебе та ваші стосунки? Важливо піклуватись про себе, — радить спеціалістка.

Іноді зробити це буває складно. Тому ти можеш звернутись до психолога чи психотерапевта, який допоможе тобі прожити цей досвід.

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Як розірвати стосунки без болю

Якщо ти хочеш припинити спілкування з людиною, але ще не готовий(-а) до серйозної розмови, то розкажи партнеру(-ці) своє бачення ситуації. Це буде точно краще, ніж просто обірвати всі контакти.

Можна також звернутись до спеціаліста, щоб розібратись у власних почуттях та зрозуміти, чому тобі важко висловлювати свої думки та бажання.

Але, на жаль, в будь-якому разі не існує приємного способу припинити стосунки. Цей процес зазвичай болючий та стресовий, навіть якщо партнери розуміють, що таке рішення на краще для обох.

Люди, які пережили гостинг, надовго зберігають почуття образи та покинутості. Це може заважати будувати нові взаємини. Читай, що таке захисний механізм у стосунках та як він впливає на спілкування.

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