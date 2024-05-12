Общение с родными становится испытанием? Советы, как улучшить отношения со “сложными” родителями

Родители являются нашими проводниками в этот мир, наставниками, примером. Но родителей не выбирают, а иногда общение с мамой или папой истощает, а не наполняет. Токсичные родители не могут наладить отношения с собственными детьми.

Если во время общения с родителями ты чувствуешь раздражение, стыд, гнев, вину, усталость или страх — это может быть следствием манипуляций или пассивной агрессии со стороны родителей.

Как наладить общение со сложными родителями, рассказали в издании Психологическая поддержка. Мы тоже делимся советами, ведь после семейных праздников и застолий, это то, что может помочь именно тебе.

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Как общаться со сложными родителями

Как отмечают в издании, наладить отношения со всеми родителями всегда можно за пять шагов.

— Сложные родители могут нарушать границы, шантажировать, перекладывать ответственность, прибегать к гиперопеке, демонстративным страданиям или разрушительному поведению. Но наладить с ними отношения можно, если придерживаться нескольких шагов.

Прими.

Первый шаг к налаживанию ситуации — принять тот факт, что не можешь и не должен (-на) менять своих родителей. Однако ты можешь безопасно и экологично общаться с ними.

Стань наблюдателем.

Если общение с родителями приносит только негатив, попробуй выключать свои эмоции и превращайся в наблюдателя ситуации. В то же время старайся отслеживать свое внутреннее состояние.

Говори прямо и откровенно.

Часто токсичные люди, и родители в частности, применяют манипуляции в общении с детьми. Лучше не отвечай им тем же, а говори о своих ощущениях прямо и открыто, таким образом побуждая родителей к открытому диалогу.

Задавай тон разговора.

Не реагируй на провокации, а выбирай позицию взрослого и задавай тон разговора.

Контролируй свои реакции.

Контролируй свои эмоции и реакции, не поддавайся на манипуляции родителей.

Почему бывает сложно общаться с родителями

Следует понимать, что эти советы подействуют только в случае полного принятия своих родителей. Этот период проходит в три стадии:

идеализация — когда для малыша родители самые лучшие;

обесценивание — когда подросток считает, что его родители “ничего не понимают”;

деидеализация — взрослый человек приходит к осознанию, что папа и мама, как каждый живой человек, имеют свои как положительные, так и отрицательные черты.

Пока принятие не дойдет до третьей стадии, комфортное общение будет сложно выстроить.

Раньше мы объясняли тебе, почему некоторые родители причиняют боль своим детям и что делать, если так происходит в твоей семье — в материале.

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