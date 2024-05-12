Общение с родными становится испытанием? Советы, как улучшить отношения со “сложными” родителями

Родители являются нашими проводниками в этот мир, наставниками, примером. Но родителей не выбирают, а иногда общение с мамой или папой истощает, а не наполняет. Токсичные родители не могут наладить отношения с собственными детьми.
Если во время общения с родителями ты чувствуешь раздражение, стыд, гнев, вину, усталость или страх — это может быть следствием манипуляций или пассивной агрессии со стороны родителей.
Как наладить общение со сложными родителями, рассказали в издании Психологическая поддержка. Мы тоже делимся советами, ведь после семейных праздников и застолий, это то, что может помочь именно тебе.
Как отмечают в издании, наладить отношения со всеми родителями всегда можно за пять шагов.
— Сложные родители могут нарушать границы, шантажировать, перекладывать ответственность, прибегать к гиперопеке, демонстративным страданиям или разрушительному поведению. Но наладить с ними отношения можно, если придерживаться нескольких шагов.
Первый шаг к налаживанию ситуации — принять тот факт, что не можешь и не должен (-на) менять своих родителей. Однако ты можешь безопасно и экологично общаться с ними.
Если общение с родителями приносит только негатив, попробуй выключать свои эмоции и превращайся в наблюдателя ситуации. В то же время старайся отслеживать свое внутреннее состояние.
Часто токсичные люди, и родители в частности, применяют манипуляции в общении с детьми. Лучше не отвечай им тем же, а говори о своих ощущениях прямо и открыто, таким образом побуждая родителей к открытому диалогу.
РехеІѕ
Не реагируй на провокации, а выбирай позицию взрослого и задавай тон разговора.
Контролируй свои эмоции и реакции, не поддавайся на манипуляции родителей.
Следует понимать, что эти советы подействуют только в случае полного принятия своих родителей. Этот период проходит в три стадии:
Пока принятие не дойдет до третьей стадии, комфортное общение будет сложно выстроить.
Пока принятие не дойдет до третьей стадии, комфортное общение будет сложно выстроить.
Раньше мы объясняли тебе, почему некоторые родители причиняют боль своим детям и что делать, если так происходит в твоей семье — в материале.
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