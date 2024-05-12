Спілкування з найріднішими стає випробуванням? Поради, як покращити стосунки зі “складними” батьками

Батьки є нашими провідниками у цей світ, наставниками, прикладом. Та батьків не обирають, а інколи спілкування з мамою чи татом виснажує, а не наповнює. Токсичні батьки не можуть налагодити стосунки з власними дітьми.

Якщо під час спілкування з батьками ти відчуваєш роздратування, сором, гнів, провину, втому чи страх — це може бути наслідком маніпуляцій чи пасивної агресії з боку батьків.

Як налагодити спілкування зі складними батьками, розповіли у виданні Психологічна підтримка. Ми теж ділимося порадами, адже після сімейних свят та застіль, це те, що може допомогти саме тобі.

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Як спілкуватися зі складними батьками

Як зазначають у виданні, налагодити стосунки з усіма батьками завжди можна у пʼять кроків.

— Складні батьки можуть порушувати кордони, шантажувати, перекладати відповідальність, вдаватися до гіперопіки, демонстративних страждань або руйнівної поведінки. Але налагодити з ними стосунки можна, якщо дотримуватися кількох кроків.

Прийми.

Перший крок до налагодження ситуації — прийняти той факт, що не можеш і не маєш змінювати своїх батьків. Однак ти можеш безпечно та екологічно спілкуватися з ними.

Стань спостерігачем.

Якщо спілкування з батьками приносить лише негатив, спробуй вимикати свої емоції та перетворюйся на спостерігача ситуації. Водночас намагайся відстежувати свій внутрішній стан.

Говори прямо та відверто.

Часто токсичні люди, й батьки зокрема, застосовують маніпуляції у спілкуванні з дітьми. Краще не відповідай їм тим самим, а кажи про свої відчуття прямо та відкрито, таким чином спонукаючи батьків до відкритого діалогу.

Задавай тон розмови.

Не реагуй на провокації, а обирай позицію дорослого та задавай тон розмови.

Контролюй свої реакції.

Контролюй свої емоції та реакції, не піддавайся на маніпуляції батьків.

Чому буває складно спілкуватися з батьками

Варто розуміти, що ці поради подіють лише у випадку повного прийняття своїх батьків. Цей період проходить у три стадії:

ідеалізація — коли для малої дитини батьки є найкращими;

знецінювання — коли підліток вважає, що його батьки “нічого не розуміють”;

деідеалізація — доросла людина приходить до усвідомлення, що тато і мама, як і кожна жива людина, мають свої як позитивні, так і негативні риси.

Доки прийняття не дійде до третьої стадії, комфортне спілкування буде важко вибудувати.

Раніше ми пояснювали тобі, чому деякі батьки завдають болю своїм дітям і що робити, якщо так відбувається у твоїй сімʼї — у матеріалі.

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