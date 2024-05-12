Спілкування з найріднішими стає випробуванням? Поради, як покращити стосунки зі “складними” батьками

Батьки є нашими провідниками у цей світ, наставниками, прикладом. Та батьків не обирають, а інколи спілкування з мамою чи татом виснажує, а не наповнює. Токсичні батьки не можуть налагодити стосунки з власними дітьми.
Якщо під час спілкування з батьками ти відчуваєш роздратування, сором, гнів, провину, втому чи страх — це може бути наслідком маніпуляцій чи пасивної агресії з боку батьків.
Як налагодити спілкування зі складними батьками, розповіли у виданні Психологічна підтримка. Ми теж ділимося порадами, адже після сімейних свят та застіль, це те, що може допомогти саме тобі.
Як зазначають у виданні, налагодити стосунки з усіма батьками завжди можна у пʼять кроків.
— Складні батьки можуть порушувати кордони, шантажувати, перекладати відповідальність, вдаватися до гіперопіки, демонстративних страждань або руйнівної поведінки. Але налагодити з ними стосунки можна, якщо дотримуватися кількох кроків.
Перший крок до налагодження ситуації — прийняти той факт, що не можеш і не маєш змінювати своїх батьків. Однак ти можеш безпечно та екологічно спілкуватися з ними.
Якщо спілкування з батьками приносить лише негатив, спробуй вимикати свої емоції та перетворюйся на спостерігача ситуації. Водночас намагайся відстежувати свій внутрішній стан.
Часто токсичні люди, й батьки зокрема, застосовують маніпуляції у спілкуванні з дітьми. Краще не відповідай їм тим самим, а кажи про свої відчуття прямо та відкрито, таким чином спонукаючи батьків до відкритого діалогу.
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Не реагуй на провокації, а обирай позицію дорослого та задавай тон розмови.
Контролюй свої емоції та реакції, не піддавайся на маніпуляції батьків.
Варто розуміти, що ці поради подіють лише у випадку повного прийняття своїх батьків. Цей період проходить у три стадії:
Доки прийняття не дійде до третьої стадії, комфортне спілкування буде важко вибудувати.
Доки прийняття не дійде до третьої стадії, комфортне спілкування буде важко вибудувати.
Раніше ми пояснювали тобі, чому деякі батьки завдають болю своїм дітям і що робити, якщо так відбувається у твоїй сімʼї — у матеріалі.
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