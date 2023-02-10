Все, что ты должен(-на) знать в случае смерти родственника: как оформить право на наследство

Наследство всегда было актуальным вопросом для украинцев. Но в условиях войны он встал еще более остро.

Наследство — это переход прав и обязанностей от человека, который умер — наследодателя, к другому лицу — наследнику.

Читай в материале о том, как оформить наследство, кто это может сделать и как сделать это при отсутствии завещания.

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Способы получения наследства

В Украине наследство можно получить двумя способами:

По завещанию.

По закону.

Документы для оформления наследства

Для оформления наследства необходимо предоставить нотариусу следующие документы:

Паспорт.

Идентификационный код.

Заявление о принятии наследства.

Свидетельство о смерти наследодателя.

Справка, где зафиксировано место регистрации умершего, где он и с кем был зарегистрирован на момент смерти.

Справка о месте проживания наследодателя.

Завещание — если наследование по завещанию.

Документы, подтверждающие родственные связи — если по закону.

Кто может стать наследником

В соответствии со статьей 1222 ГК Украины наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после открытия наследства.

Относительно юридических лиц и других участников гражданских отношений — они могут быть наследниками только по завещанию.

В частности это касается: государства Украина, Автономной Республики Крым, территориальных общин, иностранных государств и других субъектов публичного права

Наследник имеет право принять наследство или отказаться от него

Как получить наследство без завещания

Наследство по закону — это когда наследодатель не оставил завещания. В таком случае на наследство могут претендовать родственники по степени родства.

Первая очередь:

Дети умершего.

Супруг или супруга.

Родители.

Вторая степень родства:

Братья, сестры.

Дедушки, бабушки.

Внуки.

Третья степень родства:

Дяди, тети.

Племянники.

Четвертая очередь:

Лица, проживавшие с умершим одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства.

Пятая очередь:

Согласно закону право на наследование имеют другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно.

Сроки принятия наследства

В Министерстве юстиции объяснили: согласно ч. 1 статьи 1270 ГК для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

Но если право человека на наследование зависит от отказа или непринятия наследства другими наследниками, в таком случае срок принятия им наследства устанавливается в три месяца с момента отказа или непринятия наследства другими наследниками.

На время военного положения течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении срока для принятия наследства.

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