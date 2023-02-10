Все, что ты должен(-на) знать в случае смерти родственника: как оформить право на наследство

Наследство всегда было актуальным вопросом для украинцев. Но в условиях войны он встал еще более остро.
Наследство — это переход прав и обязанностей от человека, который умер — наследодателя, к другому лицу — наследнику.
Читай в материале о том, как оформить наследство, кто это может сделать и как сделать это при отсутствии завещания.
В Украине наследство можно получить двумя способами:
Для оформления наследства необходимо предоставить нотариусу следующие документы:
В соответствии со статьей 1222 ГК Украины наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после открытия наследства.
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Относительно юридических лиц и других участников гражданских отношений — они могут быть наследниками только по завещанию.
Относительно юридических лиц и других участников гражданских отношений — они могут быть наследниками только по завещанию.
В частности это касается: государства Украина, Автономной Республики Крым, территориальных общин, иностранных государств и других субъектов публичного права
Наследник имеет право принять наследство или отказаться от него
Наследство по закону — это когда наследодатель не оставил завещания. В таком случае на наследство могут претендовать родственники по степени родства.
В Министерстве юстиции объяснили: согласно ч. 1 статьи 1270 ГК для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.
Но если право человека на наследование зависит от отказа или непринятия наследства другими наследниками, в таком случае срок принятия им наследства устанавливается в три месяца с момента отказа или непринятия наследства другими наследниками.
На время военного положения течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается.
На время военного положения течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается.
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении срока для принятия наследства.
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