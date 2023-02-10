Сімейні стосунки

Усе, що ти маєш знати у випадку смерті родича: як оформити право на спадщину

Діана Просяник, практикантка сайту 10 Лютого 2023, 18:00
як оформити спадщину
Фото: Unsplash

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