Усе, що ти маєш знати у випадку смерті родича: як оформити право на спадщину

Спадщина завжди була актуальним питанням для українців. Та в умовах війни воно постало з новою силою.

Спадщина — це перехід прав та обов’язків від людини, яка померла — спадкодавця, до іншої особи — спадкоємця.

Читай у матеріалі про те, як оформити спадщину, хто це може зробити та як зробити це за відсутності заповіту.

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Способи отримання спадщини

В Україні спадщину можна отримати двома методами:

За заповітом.

За законом.

Документи для оформлення спадщини

Для оформлення спадщини необхідно надати нотаріусу такі документи:

Паспорт.

Ідентифікаційний код.

Заяву про прийняття спадщини.

Свідоцтво про смерть спадкодавця.

Довідку, де зафіксовано місце реєстрації померлого, де він і з ким був зареєстрований на момент смерті.

Довідку про місце проживання спадкодавця.

Заповіт — якщо успадкування за заповітом.

Документи, що підтверджують родинні зв’язки — якщо за законом.

Хто може стати спадкоємцем

Відповідно до статті 1222 ЦК України, спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Щодо юридичних осіб та інших учасників цивільних відносин — вони можуть бути спадкоємцями лише за заповітом.

Зокрема, це стосується: держави Україна, Автономної Республіки Крим, територіальних громад, іноземних держав та інших суб’єктів публічного права

Спадкоємець має право прийняти спадщину або відмовитись від неї.

Як отримати спадщину без заповіту

Спадщина за законом — це коли спадкодавець не залишив заповіту. У такому разі на спадок можуть претендувати родичі за ступенем спорідненості.

Перша черга:

Діти померлого.

Чоловік чи дружина.

Батьки.

Другий ступінь споріднення:

Брати, сестри.

Дід, баба.

Онуки.

Третій ступінь споріднення:

Дядьки, тітки.

Племінники.

Четверта черга:

Особи, що проживали з померлим однією сім’єю не менш ніж п’ять років до моменту відкриття спадку.

П’ята черга:

Згідно з законом право на спадкування мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно.

Терміни прийняття спадщини

У Міністерстві юстиції пояснили: згідно з ч. 1 статті 1270 ЦК, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Та якщо право людини на спадкування залежить від відмови чи неприйняття спадщини іншими спадкоємцями, у такому разі строк прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту відмови чи неприйняття спадщини іншими спадкоємцями.

На час воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється.

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

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