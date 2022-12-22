Поиск виновного и токсичное прощание: кто виноват в измене и как на это влияет мнение общества

Вопрос измены в отношениях и бесконечный поиск виновных — предмет обсуждений общества, медиа, любого. А что если доверить это дело самой паре и психологу? Кто виноват в измене в отношениях и как влияет общественное мнение, читай разбор эксперта.

Кто виноват в измене и как на это может влиять мнение общества

Эксперт Гендера в деталях Диана Андрусенко поделилась мыслями о том, что является изменой в отношениях, почему так происходит, как влияет общество на трактовку измены и кто виноват в этом.

Измена часто становится поводом для ярких обсуждений, и виновными традиционно считают женщин. Но люди упускают ядро проблемы, то есть вопросы, кто изменил и почему. Мысль о том, что женщина поманит пальцем и мужчина побежит за ней, бытует со всех сторон. Ее поддерживают как мужчины, так и женщины.

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Считается, что во всем, что случается с парой, виноваты оба. Правда, если изменяет женщина, общество не спешит активно ее защищать, — говорит эксперт Диана Андрусенко.

Чтобы разобраться в измене, необходимо взвесить следующие стороны:

Кто именно изменил. Почему это произошло. Не перекладывать ответственность. Определить, можно ли решить проблему адекватным разговором. Если есть желание разойтись, сделать это мирно и без унижений.

Если ты обвиняешь того, кому изменили, это может повлиять и на твоего партнера. У него (нее) могут появиться мысли о безнаказанности хождения “налево”.

Настоящей ценностью Андрусенко называет искренние отношения, когда партнеры любят и уважают друг друга, планируют будущее и выбирают быть вместе. Держаться за отношения, которые ценит только один из вас, нелогично и невыгодно.

Каждый человек заслуживает здоровых и адекватных отношений без измен, эмоциональных качелей и тем более насилия. Поэтому необходимо учитывать происходящее в паре, анализировать поступки друг друга.

Если есть проблема в отношениях, эксперт советует обязательно это обсуждать с партнером, а не держать в себе.

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