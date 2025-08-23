Лайкни меня: почему пары, которые знакомятся онлайн не счастливы

Когда раньше поиск второй половинки был делом случая — встреча в кафе, общие друзья или знакомство на вечеринке — с появлением приложений для знакомств всё изменилось. Сегодня достаточно одного клика, чтобы найти сотни потенциальных партнеров.

Однако, как выяснилось, удобство не всегда гарантирует счастье. Новое исследование показало, что пары, которые познакомились в интернете, испытывают меньше удовлетворения от своих отношений, чем те, кто встретился в реальной жизни. Об этом пишет Dazed.

Онлайн и офлайн: в чем разница

Международная команда учёных под руководством доктора Марты Коваль из Вроцлавского университета провела масштабное исследование с участием более 6 тысяч человек из 50 стран мира.

Выяснилось, что в среднем 16% респондентов познакомились со своими партнёрами онлайн, а среди молодежи, начавшей отношения после 2010 года, этот показатель вырос до 21%.

Результаты исследования, опубликованные в издании Dazed, показали, что те, кто находит любовь онлайн, сообщали о более низком уровне удовлетворённости отношениями и менее интенсивных чувствах.

Речь идёт об интимности, страсти и преданности, которые были менее выражены по сравнению с парами, встретившимися в реальной жизни.

Почему пары, познакомившиеся онлайн, менее счастливы

Учёные назвали несколько причин этого явления.

Пары, знакомящиеся в реальной жизни, как правило, имеют больше общего социального и образовательного опыта. Это сходство способствует лучшему взаимопониманию, поддержке и согласованности ценностей, что укрепляет отношения. Онлайн-знакомства предлагают безграничный выбор, что может перегружать и усложнять поиск. Вместо того чтобы найти идеальную пару, люди часто теряются в множестве вариантов, что может приводить к обесцениванию каждого из них. Современные пользователи приложений для знакомств чаще ищут краткосрочные, менее обязывающие отношения. Этот сдвиг в приоритетах влияет на общее качество романтических связей. В онлайн-общении сложнее заметить тревожные сигналы и определённые особенности поведения человека, которые легко распознаются при реальном общении.

Соавтор исследования, Адам Боде, отметил, что схожее социальное и образовательное окружение положительно влияет на качество отношений, способствуя большей поддержке и совместному жизненному опыту.

Учитывая, что онлайн-знакомства продолжают набирать популярность во всем мире, ученые подчеркивают важность разработки программ и методов, которые помогут улучшить качество отношений, особенно для пар, познакомившихся онлайн.

