Лайкни мене: чому пари, які знайомляться онлайн не щасливі

Колись пошук другої половинки був справою випадку: зустріч у кафе, спільні друзі або знайомство на вечірці. З появою додатків для знайомств все змінилося. Сьогодні достатньо одного кліка, щоб знайти сотні потенційних партнерів.

Проте, як виявилося, зручність не завжди гарантує щастя. Нове дослідження показало, що пари, які познайомилися в інтернеті, відчувають менше задоволення від своїх стосунків, ніж ті, хто зустрівся в реальному житті. Про це пише Dazed.

Онлайн та офлайн: у чому різниця

Міжнародна команда науковців під керівництвом докторки Марти Коваль із Вроцлавського університету провела масштабне дослідження за участю понад 6 тисяч людей із 50 країн світу.

З’ясувалося, що в середньому 16% респондентів познайомилися зі своїми партнерами онлайн, а серед молоді, що розпочала стосунки після 2010 року, цей показник зріс до 21%.

Результати дослідження, опубліковані у виданні Dazed, показали, що ті, хто знаходить кохання онлайн, повідомляли про нижчий рівень задоволення стосунками та менш інтенсивні почуття.

Йдеться про інтимність, пристрасть і відданість, які були менш вираженими порівняно з парами, що зустрілися в реальному житті.

Чому пари, які познайомилися онлайн не щасливі

Дослідники назвали декілька причин такого явища.

Пари, які знайомляться в реальному житті, як правило, мають більше спільного соціального та освітнього досвіду. Ця схожість сприяє кращому взаєморозумінню, підтримці й узгодженості цінностей, що зміцнює стосунки. Інтернет-знайомства пропонують безмежний вибір, що може перевантажувати й ускладнювати пошук. Замість того, щоб знайти ідеальну пару, люди часто губляться в безлічі варіантів, що може призвести до знецінення кожного з них. Сучасні користувачі застосунків для знайомств частіше шукають нетривалі стосунки, що менш зобов’язують. Цей зсув у пріоритетах впливає на загальну якість романтичних зв’язків. В онлайн-спілкуванні складніше помітити тривожні сигнали та певні особливості поведінки людини, які легко розпізнаються під час реального спілкування.

Співавтор дослідження, Адам Боде, зазначив, що схоже соціальне та освітнє тло позитивно впливає на якість стосунків, сприяючи більшій підтримці та спільному життєвому досвіду.

Враховуючи, що онлайн-знайомства продовжують набирати популярності в усьому світі, науковці наголошують на важливості розробки програм і методів, які допоможуть покращити якість стосунків, особливо для тих пар, що познайомилися онлайн.

Цікаво, що ідея онлайн-знайомств з’явилася ще у 1960-х, коли програмісти вирішили довести: комп’ютер може підбирати пари. Читай за посиланням, чому онлайн-знайомства стали такими популярними.

