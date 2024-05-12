Хочу, но не могу: почему не удается построить отношения во время войны

Желание иметь отношения во время войны не только не исчезло, но и усилилось. Ведь чувство защищенности, успокоения и заботы — это то, чего не хватает многим из нас.
Однако желание не всегда означает успешную реализацию. Усталость от войны и травматических событий избавляет нас от необходимых для отношений ресурсов. И наши стремления найти стабильного партнера часто завершаются безрезультатно.
Онлайн-платформа психотерапии TreatField и психотерапевт Илья Полуденный ответили на вопрос, почему не удается построить отношения во время войны и есть ли в этом наша вина.
Во время войны обычные механизмы стабилизации общества не работают. Ведь травмированных и обиженных войной людей со своими переживаниями и проблемами слишком много, чтобы у них было достаточно сил поддерживать других.
А любые отношения требуют больших ресурсов, чтобы выслушать человека, помочь ему справиться со стрессом, утешить и дать надежду.
Поиск партнера всегда начинается с преконтакта — стадии, когда люди знакомятся и выражают заинтересованность друг в друге. Но как искренне интересоваться жизнью другого, если на это нет сил?
Мы ожидаем заботливого и эмоционально ресурсного человека, который станет нашим утешением, а находим обычно такого же искалеченного и уставшего, нуждающегося в ресурсах от нас.
Мы ожидаем заботливого и эмоционально ресурсного человека, который станет нашим утешением, а находим обычно такого же искалеченного и уставшего, нуждающегося в ресурсах от нас.
Преконтакт — очень тревожный период, время выстраивания безопасности, медленного сближения и неопределенности.
Но если в мирное время неопределенность, сопровождаемую азартом и флиртом, легко вынести, то во время войны, наоборот, хочется понимания и даже предсказуемости.
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Так что из преконтакта сразу хочется перепрыгнуть на следующую ступень отношений — стабильных, нормальных и понятных.
Но на практике это означает следующие состояния:
Люди в таких ситуациях становятся очень резкими, начинают предлагать перейти на новую стадию отношений слишком быстро, вызывая дискомфорт для другого партнера.
“Морозиться” — это исчезновение из контакта без предупреждений и объяснений. Это поведение стало нормой в военное время и случается и тогда, когда мы строим новые отношения, и стараемся поддерживать старые.
В долгосрочных отношениях это происходит тогда, когда напряжение сопровождало пару в течение длительного времени. Но на обсуждение и проработку эмоций у обоих партнеров нет ни сил, ни желания.
Волшебного решения этой проблемы нет. Чтобы сдвинуться с этой точки, нужно иметь достаточно энергии. Она в свою очередь возникает тогда, когда мы стараемся адаптироваться под реалии.
Но настоящая адаптация ждет нас впереди, уверены в TreatField:
Потенциал для адаптации еще велик, и его основной объем еще впереди. Например, мы только начали чувствовать реальную усталость и учимся бороться и жить с этим.
Потенциал для адаптации еще велик, и его основной объем еще впереди. Например, мы только начали чувствовать реальную усталость и учимся бороться и жить с этим.
Теперь, когда немного понятнее, почему не получается построить отношения во время войны, пора узнать, что делать дальше. А точнее точно не делать, чтобы не усугубить свое положение.
Во-первых, не следует воспринимать игнорирование и резкость других на свой счет. Скорее всего, причина в изможденности, желании проскочить преконтакт и неспособности эмоционально вкладываться в общение.
Во-вторых, не забывать, что лучшие отношения — это те, где можно максимально быть собой: исчезать, не сразу отвечать, быть уставшим, тревожиться и даже горевать.
То есть не быть ежесекундно идеальным и соответствовать завышенным ожиданиям других.
А подробнее о том, как сохранить отношения во время войны мы рассказывали в материале.
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