Хочу, но не могу: почему не удается построить отношения во время войны

Желание иметь отношения во время войны не только не исчезло, но и усилилось. Ведь чувство защищенности, успокоения и заботы — это то, чего не хватает многим из нас.

Однако желание не всегда означает успешную реализацию. Усталость от войны и травматических событий избавляет нас от необходимых для отношений ресурсов. И наши стремления найти стабильного партнера часто завершаются безрезультатно.

Онлайн-платформа психотерапии TreatField и психотерапевт Илья Полуденный ответили на вопрос, почему не удается построить отношения во время войны и есть ли в этом наша вина.

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Почему не могу иметь отношения — основные причины

Во время войны обычные механизмы стабилизации общества не работают. Ведь травмированных и обиженных войной людей со своими переживаниями и проблемами слишком много, чтобы у них было достаточно сил поддерживать других.

А любые отношения требуют больших ресурсов, чтобы выслушать человека, помочь ему справиться со стрессом, утешить и дать надежду.

Поиск партнера всегда начинается с преконтакта — стадии, когда люди знакомятся и выражают заинтересованность друг в друге. Но как искренне интересоваться жизнью другого, если на это нет сил?

Мы ожидаем заботливого и эмоционально ресурсного человека, который станет нашим утешением, а находим обычно такого же искалеченного и уставшего, нуждающегося в ресурсах от нас.

Преконтакт — очень тревожный период, время выстраивания безопасности, медленного сближения и неопределенности.

Но если в мирное время неопределенность, сопровождаемую азартом и флиртом, легко вынести, то во время войны, наоборот, хочется понимания и даже предсказуемости.

Так что из преконтакта сразу хочется перепрыгнуть на следующую ступень отношений — стабильных, нормальных и понятных.

Но на практике это означает следующие состояния:

обсудили, как дела и уже устали;

не понимаю, чего он/она начинает “морозиться”;

хочется сразу жить так, словно мы в отношениях уже год.

Люди в таких ситуациях становятся очень резкими, начинают предлагать перейти на новую стадию отношений слишком быстро, вызывая дискомфорт для другого партнера.

Как “морозиться” стало новой нормой общественной жизни

“Морозиться” — это исчезновение из контакта без предупреждений и объяснений. Это поведение стало нормой в военное время и случается и тогда, когда мы строим новые отношения, и стараемся поддерживать старые.

В долгосрочных отношениях это происходит тогда, когда напряжение сопровождало пару в течение длительного времени. Но на обсуждение и проработку эмоций у обоих партнеров нет ни сил, ни желания.

Волшебного решения этой проблемы нет. Чтобы сдвинуться с этой точки, нужно иметь достаточно энергии. Она в свою очередь возникает тогда, когда мы стараемся адаптироваться под реалии.

Но настоящая адаптация ждет нас впереди, уверены в TreatField:

Потенциал для адаптации еще велик, и его основной объем еще впереди. Например, мы только начали чувствовать реальную усталость и учимся бороться и жить с этим.

Что точно не следует делать, чтобы остаться в гармонии с собой

Теперь, когда немного понятнее, почему не получается построить отношения во время войны, пора узнать, что делать дальше. А точнее точно не делать, чтобы не усугубить свое положение.

Во-первых, не следует воспринимать игнорирование и резкость других на свой счет. Скорее всего, причина в изможденности, желании проскочить преконтакт и неспособности эмоционально вкладываться в общение.

Во-вторых, не забывать, что лучшие отношения — это те, где можно максимально быть собой: исчезать, не сразу отвечать, быть уставшим, тревожиться и даже горевать.

То есть не быть ежесекундно идеальным и соответствовать завышенным ожиданиям других.

А подробнее о том, как сохранить отношения во время войны мы рассказывали в материале.

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