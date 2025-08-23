Новый подход — каждые 2 года: как разведенным родителям общаться с детьми

Во время развода родителей наиболее уязвимы дети, которые переживают разрыв семьи. В идеале мать и отец должны ставить лучшие интересы ребенка на первое место. Но потребности детей меняются по мере взросления.

К сожалению, при согласовании графиков опеки потребности ребенка часто игнорируются. Иногда он чувствует себя беспомощным и считает, что его мнение не имеет значения.

Psychology Today рассуждали о том, как сделать общение обоих родителей с ребенком после развода счастливым и полноценным.

Как часто разведенным родителям следует пересматривать условия общения с детьми

Разводы пар с детьми сопровождаются созданием планов, где будут жить дети и когда будут проводить время с каждым родителем. Процесс согласования договоренностей об опеке часто очень сложный.

Как результат, юридическое соглашение, которого бывшие супруги обычно достигают, регулирует ежедневный ритм и расписание детей вплоть до 18 лет. Хотя то, что подошло бы малышу, может не подойти подростку.

Представь 13-летнего ребенка, который хочет проводить больше времени с друзьями на выходных. Но из-за развода родителей он проводит это время с отцом, живущим в другом городе.

Столкнувшись с такими дилеммами, дети в разведенных семьях часто угнетают собственные потребности, чтобы уменьшить конфликт с родителями или между ними. Даже когда дети хотят высказаться и попросить об изменениях в графиках, их голоса не имеют юридического веса.

Хотя Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка утверждает, что дети имеют право содержательного участия в решениях, которые их касаются, взрослые, руководствуясь своими представлениями, часто удерживают детей от принятия решений об опеке.

Но принятие определенных видов ответственности за собственную жизнь очень важно для благосостояния ребенка. Как только дети достигают возраста семи лет, следует давать им больше пространства для принятия решений.

Что можно сделать

Чтобы жизнь и ребенка, и родителей после развода была комфортной, все планы по воспитанию следует обязательно пересматривать каждые два года, советуют эксперты.

К разговору можно привлечь юриста. Обсуждение следует записать, чтобы убедиться, что на ребенка не оказывали давления и не задавали наводящие вопросы. Не нужно заставлять детей выражать свои предпочтения, а следует попросить высказаться, если они этого пожелают.

Многие дети отказываются, поскольку они очень не хотят причинять боль родителям. Но иногда потребность защищать свои интересы превосходит эти страхи.

Если они все же высказываются, то их пожелания следует уважать в том виде, в каком они были озвучены, а не так, как их интерпретируют взрослые.

Юрист должен встретиться со всеми членами семьи, индивидуально и группой, чтобы убедиться, что пожелания ребенка будут учтены. Некоторые опасаются, что эта система приведет к манипуляциям со стороны родителей. Но обычно происходит обратное.

— Дети могут различать подкуп и манипуляции, а также уважение, понимание и удовлетворение своих потребностей, — утверждает семейный психолог Рут Бетельхейм.

Впрочем, даже после выслушивания детей план опеки все равно лучше оценить, чтобы убедиться, что он включает в себя домашние и школьные нужды, отношения со сверстниками и т.д.

