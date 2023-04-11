Поставить окончательную точку. Адвокат об особенностях развода в Украине

Несмотря на то, что с началом войны в Украине наблюдался пик бракосочетаний, многие пары приняли решение развестись навсегда и статистика продолжает расти.

Согласно последним опубликованным данным, в Украине самый высокий показатель разводов среди европейских стран — более 60 разводов на 100 браков.

О способах расторжения брака и нюансах этих процедур рассказала адвокат Талина Кравцова.

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Способы расторжения брака в Украине

Талина Кравцова рассказала, что для расторжения брака в Украине существует два способа:

через ЗАГС;

через суд.

Чтобы разобраться, как именно можно развестись в твоем случае, следует разобраться в особенностях каждого способа.

Развод через ЗАГС

К способу развода через ЗАГС могут прибегнуть супруги, которые готовы расторгнуть брак по обоюдному согласию и не имеют несовершеннолетних детей.

Если это случай твоего брака, то обоим партнерам следует лично прийти в ЗАГС по месту регистрации и подать заявление о расторжении брака.

Совместное заявление составляет сотрудник ЗАГС при подаче документов, он же назначает дату расторжения брака. По закону, брак разрывается спустя месяц с момента подачи заявления.

Как оформить развод, если один из партнеров за границей или не может прийти

Адвокат рассказала, что на практике бывают случаи, когда муж или жена живут за границей и не хотят приезжать, чтобы лично подать заявление о разводе в ЗАГС.

В таком случае, тот, кто не может прийти лично, может заполнить заявление от своего имени, а подпись на заявлении заверить нотариально — у нотариуса по месту жительства или в посольстве Украины.

Талина Кравцова говорит, что после этого следует отправить заверенное заявление в Украину. Тогда бывший партнер, проживающий в Украине, может подать его в ЗАГС по месту регистрации вместе со своим.

Если подавать документы таким образом, срок расторжения брака остается неизменным — месяц со дня подачи заявлений.

Развод через суд

Расторжение брака в судебном порядке происходит тогда, когда у пары есть несовершеннолетние дети и/или между супругами нет взаимного согласия относительно расторжения брака.

Разрыв брака в судебном порядке происходит двумя альтернативными способами, отметила Талина Кравцова.

Подача совместного заявления супругов

Такой способ следует применять, если разводиться хотят обе стороны. Такое заявление суды рассматривают в упрощенном порядке, до 2-х месяцев.

Обращаться в суд можно по месту регистрации одного из супругов. Сразу вместе с заявлением в суд необходимо подать нотариально заверенный договор об определении места жительства ребенка и его содержании.

Подача искового заявления одним из супругов

Такой способ следует применить, если развестись хочет только один из супругов. Такие заявления рассматриваются около 3 месяцев, однако все зависит от загруженности суда и конкретного судьи.

Если ответчик намеренно затягивает рассмотрение дела, процесс может занять значительно дольше, — отмечает адвокат.

Разделение имущества и проживание общих детей

Особенностью украинского законодательства является то, что супруги не обязаны делить совместно нажитое имущество и определять место жительства детей одновременно с расторжением брака, отметила эксперт.

Однако всем своим клиентам я советую не откладывать решение этих вопросов в долгий ящик и разбираться с ними вовремя.

В процессе развода очень важно вовремя отбросить лишние эмоции и позаботиться обо всех формальностях — в этом поможет опытный специалист в семейном праве.

Чтобы этот процесс проходил еще проще, можно позаботиться об этом заранее, подписав договор. Ведь законодательство Украины предусматривает широкий перечень договоров, которые супруги могут заключать между собой.

К сожалению, вопрос развода не обойдется без бумажек. Читай, какой список документов необходим для развода в 2023 году.

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