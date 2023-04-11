Поставить окончательную точку. Адвокат об особенностях развода в Украине

Несмотря на то, что с началом войны в Украине наблюдался пик бракосочетаний, многие пары приняли решение развестись навсегда и статистика продолжает расти.
Согласно последним опубликованным данным, в Украине самый высокий показатель разводов среди европейских стран — более 60 разводов на 100 браков.
О способах расторжения брака и нюансах этих процедур рассказала адвокат Талина Кравцова.
Талина Кравцова рассказала, что для расторжения брака в Украине существует два способа:
Чтобы разобраться, как именно можно развестись в твоем случае, следует разобраться в особенностях каждого способа.
К способу развода через ЗАГС могут прибегнуть супруги, которые готовы расторгнуть брак по обоюдному согласию и не имеют несовершеннолетних детей.
Если это случай твоего брака, то обоим партнерам следует лично прийти в ЗАГС по месту регистрации и подать заявление о расторжении брака.
Совместное заявление составляет сотрудник ЗАГС при подаче документов, он же назначает дату расторжения брака. По закону, брак разрывается спустя месяц с момента подачи заявления.
Адвокат рассказала, что на практике бывают случаи, когда муж или жена живут за границей и не хотят приезжать, чтобы лично подать заявление о разводе в ЗАГС.
В таком случае, тот, кто не может прийти лично, может заполнить заявление от своего имени, а подпись на заявлении заверить нотариально — у нотариуса по месту жительства или в посольстве Украины.
В таком случае, тот, кто не может прийти лично, может заполнить заявление от своего имени, а подпись на заявлении заверить нотариально — у нотариуса по месту жительства или в посольстве Украины.
Талина Кравцова говорит, что после этого следует отправить заверенное заявление в Украину. Тогда бывший партнер, проживающий в Украине, может подать его в ЗАГС по месту регистрации вместе со своим.
Если подавать документы таким образом, срок расторжения брака остается неизменным — месяц со дня подачи заявлений.
Расторжение брака в судебном порядке происходит тогда, когда у пары есть несовершеннолетние дети и/или между супругами нет взаимного согласия относительно расторжения брака.
Разрыв брака в судебном порядке происходит двумя альтернативными способами, отметила Талина Кравцова.
Такой способ следует применять, если разводиться хотят обе стороны. Такое заявление суды рассматривают в упрощенном порядке, до 2-х месяцев.
Обращаться в суд можно по месту регистрации одного из супругов. Сразу вместе с заявлением в суд необходимо подать нотариально заверенный договор об определении места жительства ребенка и его содержании.
Такой способ следует применить, если развестись хочет только один из супругов. Такие заявления рассматриваются около 3 месяцев, однако все зависит от загруженности суда и конкретного судьи.
Если ответчик намеренно затягивает рассмотрение дела, процесс может занять значительно дольше, — отмечает адвокат.
Особенностью украинского законодательства является то, что супруги не обязаны делить совместно нажитое имущество и определять место жительства детей одновременно с расторжением брака, отметила эксперт.
Однако всем своим клиентам я советую не откладывать решение этих вопросов в долгий ящик и разбираться с ними вовремя.
Однако всем своим клиентам я советую не откладывать решение этих вопросов в долгий ящик и разбираться с ними вовремя.
В процессе развода очень важно вовремя отбросить лишние эмоции и позаботиться обо всех формальностях — в этом поможет опытный специалист в семейном праве.
Чтобы этот процесс проходил еще проще, можно позаботиться об этом заранее, подписав договор. Ведь законодательство Украины предусматривает широкий перечень договоров, которые супруги могут заключать между собой.
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