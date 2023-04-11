Поставити остаточну крапку. Адвокатка про особливості розлучення в Україні

Попри те, що з початком війни в Україні спостерігався пік одружень, багато пар прийняли рішення розлучитися назавжди й статистика продовжує зростати.

Згідно з останніми опублікованими даними, в Україні найвищий показник розлучень серед європейських країн — понад 60 розлучень на 100 шлюбів.

Тож про способи розірвання шлюбу та нюанси цих процедур розповіла адвокатеса Таліна Кравцова.

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Способи розірвання шлюбу в Україні

Таліна Кравцова розповіла, що для розірвання шлюбу в Україні існує два способи:

через органи РАЦС; через суд.

Щоб розібратися, як саме можна розлучитися у твоєму випадку, слід з’ясувати особливості кожного способу.

Розлучення через органи РАЦС

До способу розлучення через органи РАЦС може вдатися подружжя, яке готове розірвати шлюб за згодою та не має неповнолітніх дітей.

Якщо це випадок твого шлюбу, то обом партнерам слід особисто прийти до РАЦСу за місцем реєстрації та подати заяву про розірвання шлюбу.

Спільну заяву складає співробітник РАЦС під час подання документів, він же призначає дату розірвання шлюбу. За законом, шлюб розривається після місяця з моменту подання заяви.

Як розлучитись, якщо один з партнерів за кордоном чи не може прийти

Адвокатеса розповіла, що на практиці трапляються випадки, коли чоловік або дружина живуть за кордоном і не хочуть приїздити, щоб особисто подати заяву про розлучення до РАЦСу.

У такому разі той, хто не може прийти особисто, може заповнити заяву від свого імені, а підпис на заяві завірити нотаріально — у нотаріуса за місцем проживання або в посольстві України.

Таліна Кравцова каже, що після цього слід відправити звірену заяву в Україну. Тоді колишній партнер, який проживає в Україні, може подати її до РАЦСу за місцем реєстрації разом зі своєю.

Якщо подавати документи у такий спосіб, термін розірвання шлюбу залишається незмінним — місяць від дня подання заяв.

Розлучення через суд

Розірвання шлюбу в судовому порядку відбувається тоді, коли у пари є неповнолітні діти та/або між подружжям немає взаємної згоди щодо розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу в судовому порядку відбувається двома альтернативними способами, зазначила Таліна Кравцова.

Подання спільної заяви подружжя

Такий спосіб слід застосовувати, якщо розлучитися хочуть обидві сторони. Таку заяву суди розглядають у спрощеному та прискореному порядку, до двох місяців.

Звертатися до суду можна за місцем реєстрації одного з подружжя. Одразу, разом із заявою, до суду необхідно подати нотаріально завірений договір про визначення місця проживання дитини та її утримання.

Подання позовної заяви одним із подружжя

Такий спосіб слід застосувати, якщо розлучитися хоче тільки один із подружжя. Такі заяви розглядаються близько трьох місяців, однак усе залежить від завантаженості суду та конкретного судді.

— Якщо відповідач навмисно затягує розгляд справи, процес може тривати значно довше, — зазначає адвокатеса.

Поділ майна та проживання спільних дітей

Особливістю українського законодавства є те, що подружжя не зобов`язане ділити спільно нажите майно та визначати місце проживання дітей одночасно із розірванням шлюбу, — зазначила експертка.

Проте всім своїм клієнтам я раджу не відкладати розв`язання цих питань у довгу скриньку та розбиратися з ними вчасно.

У процесі розлучення дуже важливо вчасно відкинути зайві емоції та подбати про всі формальності — у цьому допоможе досвідчений фахівець з сімейного права.

Щоб цей процес проходив ще простіше, можна подбати про це завчасно, підписавши договір. Адже законодавство України передбачає широкий перелік договорів, які подружжя може між собою укладати.

На жаль, питання розлучення не обходиться без папірців. Читай, який перелік документів потрібен для розлучення у 2023.

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