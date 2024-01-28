Это не окей! Какие распространенные стереотипы в отношениях нельзя нормализировать — список

Ради любви можно закрыть на все глаза? Сомнительно, если речь идет о долгих и крепких отношениях. Молчание и пропускание сквозь пальцы некоторых проявлений поведения может дорого обойтись в будущем. Читай в материале, какие стереотипы в отношениях не следует нормализировать и что с ними делать.

Стереотипы в отношениях, которые нельзя нормализировать — список

Магистр психологии и специалист по психологической реабилитации Кендра Черри рассказала для verywellmind о распространенных стереотипах в отношениях, которые мы обычно нормализируем. Она объяснила, почему лучше проговаривать сомнительные моменты и что в паре не нормально.

Отношения — это работа обоих в паре, а потому не все может оказаться просто. Но есть стереотипы, которым мы поддаемся и несем в пару. Некоторые из них не просто бесполезны, а еще и токсичны. На это влияет наше воспитание, общество, устоявшиеся “нормы”, собственные убеждения, предыдущий неудачный опыт и другое.

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Для построения крепких и здоровых отношений, паре нужно постоянно работать над собой, а прежде всего избавиться от стереотипов и их вредного влияния.

В обществе чаще всего нормализуются такие вещи, которые нормальными не являются:

Гетеросексуальные отношения это норма. На самом деле нормой являются любые отношения. Из-за устоявшегося мнения общества, отрицающего что-то кроме гетеросексуальных взаимоотношений, пары ЛГБТК+ могут чувствовать себя и отношения неправильными, другими.

Этот стереотип может привести к психологическим травмам, изоляции и отстраненности.

Периодические отношения (с постоянным возвращением к бывшим) — норма. Это также стереотип, от которого нужно избавляться. Возвращение к бывшим любимым не даст чувства удовлетворения в отношениях.

Волнение от веры в то, что “в этот раз будет лучше”, приводит к увеличению количества эндорфинов, обманывающих наш мозг, заставляя его поверить, что этот токсичный паттерн хорош, — говорит специалист по браку и семье Анабель Басулто.

Люди, которые возвращаются, верят, что способны изменить партнера, а когда не получают, чего хотят, отношения приобретают токсичность. Но в некоторых случаях, отмечает эксперт, перерыв в отношениях может пойти на пользу, когда пара переоценивает то, что каждому нужно.

Контроль = любовь. Тоже распространенный стереотип. Он размывает понятие ревности и интереса, контроля обязанностей и манипуляций. Кроме того, постоянный контроль другого человека является признаком насилия.

Женщина должна заботиться о муже и семье. Устоявшийся стереотип, с которым сложно бороться. Поэтому на женщин сваливается больше обязанностей, они чаще чувствуют истощение, недооцененность в паре. Все обязанности должны быть разделены пополам. Потому что пара состоит из двух взрослых людей.

Мужчины больше хотят интима, чем женщины. Это тоже неправда. Подобные мысли приводят к снижению самооценки мужчин, которые не хотят интима каждый день, и женщин, которые могут считать себя нежеланными. У каждого уровень возбуждения, интересы и желания разные.

В отношениях должно быть все 50/50. Тоже стереотип. Отношения — не рецепт из кулинарной книги. Каждый в паре привносит туда что-то уникальное и свое. Поэтому важно говорить и слышать друг друга, удовлетворять потребности и работать как команда.

Женщины должны вернуть мужчину в семью, если он изменил, а мужчины не должны возвращать женщин. Этот стереотип тоже глубоко укоренился в обществе. Он почти синонимический к тому, что женщины должны прощать измену, а мужчины — ни в коем случае.

Каждые отношения уникальны и разные, восстановить доверие удается не всегда. Поэтому избавляемся от вредного правила!

Вы всегда должны спать в одной кровати. Это распространенное мнение, которое на самом деле не естьт необходимым в паре. Сон отдельно — не признак романтической дисфункции. На это могут влиять привычки, особенности здоровья, график работы. Поэтому спать в разных кроватях или комнатах нормально, если это комфортно для обоих в паре.

Моногамия — единственный вариант отношений. Стереотип, который может привести к чувству вины и стыду. Явление моногамии распространено, но это не означает, что нет полигамных людей.

В любых здоровых отношениях нужно проговаривать все моменты, которые волнуют. Универсального способа построения здоровых отношений нет, но есть рекомендации, которые могут помочь в этом.

В паре чаще обращай внимание на ценности, потребности, ожидания обоих. Контролируй “здоровость” своих отношений с помощью литературы, психолога. Кроме этого, избавляйся от устоявшихся стереотипов общества. И помни, что каждая пара разная, а потому не стоит равняться на кого-то.

Раньше мы рассказывали о семи признаках эмоциональной близости в паре.

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