Это не окей! Какие распространенные стереотипы в отношениях нельзя нормализировать — список

Ради любви можно закрыть на все глаза? Сомнительно, если речь идет о долгих и крепких отношениях. Молчание и пропускание сквозь пальцы некоторых проявлений поведения может дорого обойтись в будущем. Читай в материале, какие стереотипы в отношениях не следует нормализировать и что с ними делать.
Магистр психологии и специалист по психологической реабилитации Кендра Черри рассказала для verywellmind о распространенных стереотипах в отношениях, которые мы обычно нормализируем. Она объяснила, почему лучше проговаривать сомнительные моменты и что в паре не нормально.
Отношения — это работа обоих в паре, а потому не все может оказаться просто. Но есть стереотипы, которым мы поддаемся и несем в пару. Некоторые из них не просто бесполезны, а еще и токсичны. На это влияет наше воспитание, общество, устоявшиеся “нормы”, собственные убеждения, предыдущий неудачный опыт и другое.
Для построения крепких и здоровых отношений, паре нужно постоянно работать над собой, а прежде всего избавиться от стереотипов и их вредного влияния.
В обществе чаще всего нормализуются такие вещи, которые нормальными не являются:
Этот стереотип может привести к психологическим травмам, изоляции и отстраненности.
Волнение от веры в то, что “в этот раз будет лучше”, приводит к увеличению количества эндорфинов, обманывающих наш мозг, заставляя его поверить, что этот токсичный паттерн хорош, — говорит специалист по браку и семье Анабель Басулто.
Волнение от веры в то, что “в этот раз будет лучше”, приводит к увеличению количества эндорфинов, обманывающих наш мозг, заставляя его поверить, что этот токсичный паттерн хорош, — говорит специалист по браку и семье Анабель Басулто.
Люди, которые возвращаются, верят, что способны изменить партнера, а когда не получают, чего хотят, отношения приобретают токсичность. Но в некоторых случаях, отмечает эксперт, перерыв в отношениях может пойти на пользу, когда пара переоценивает то, что каждому нужно.
Фото: Unsplash
Каждые отношения уникальны и разные, восстановить доверие удается не всегда. Поэтому избавляемся от вредного правила!
В любых здоровых отношениях нужно проговаривать все моменты, которые волнуют. Универсального способа построения здоровых отношений нет, но есть рекомендации, которые могут помочь в этом.
В паре чаще обращай внимание на ценности, потребности, ожидания обоих. Контролируй “здоровость” своих отношений с помощью литературы, психолога. Кроме этого, избавляйся от устоявшихся стереотипов общества. И помни, что каждая пара разная, а потому не стоит равняться на кого-то.
Раньше мы рассказывали о семи признаках эмоциональной близости в паре.
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