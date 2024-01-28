Це не окей! Які поширені стереотипи у стосунках не можна нормалізувати — перелік

Заради кохання можна закрити на все очі? Сумнівно, якщо йдеться про довготривалі та міцні стосунки. Мовчання та пропускання крізь пальці певних проявів поведінки може дорого обійтися в майбутньому. Читай у матеріалі, які стереотипи у стосунках не варто нормалізувати та що з ними робити.
Магістерка психології та фахівчиня з психологічної реабілітації Кендра Черрі розповіла для verywellmind про поширені стереотипи у стосунках, які ми зазвичай нормалізуємо. Вона пояснила, чому краще проговорювати сумнівні моменти та що у парі не є нормальним.
Стосунки — це робота обох у парі, а тому не все може виявитися просто. Але побутують стереотипи, яким ми піддаємося та несемо в пару. Деякі з них не просто марні, а ще й токсичні. На це впливає наше виховання, суспільство, усталені “норми”, власні переконання, попередній невдалий досвід та інше.
Для побудови міцних і здорових стосунків, парі потрібно постійно працювати над собою, а насамперед позбутися стереотипів та їх шкідливого впливу.
У суспільстві найчастіше нормалізуються такі речі, які нормальними не є:
Цей стереотип може призвести до психологічних травм, ізоляції та відстороненості.
Хвилювання від віри в те, що “цього разу буде краще”, призводить до збільшення кількості ендорфінів, які обманюють наш мозок, змушуючи його повірити, що цей токсичний патерн хороший, — каже спеціалістка з питань шлюбу та родини Анабель Басулто.
Хвилювання від віри в те, що “цього разу буде краще”, призводить до збільшення кількості ендорфінів, які обманюють наш мозок, змушуючи його повірити, що цей токсичний патерн хороший, — каже спеціалістка з питань шлюбу та родини Анабель Басулто.
Люди, які повертаються, вірять, що здатні змінити партнера(-ку), а коли не отримують, чого хочуть, стосунки набувають токсичності. Але в деяких випадках, зазначає експертка, перерва у відносинах може піти на користь, коли пара переоцінює те, що кожному потрібно.
Фото: Unsplash
Кожні стосунки унікальні та різні, відновити довіру вдається не завжди. Тому — позбуваймося шкідливого правила.
У будь-яких здорових стосунках потрібно проговорювати всі моменти, що хвилюють. Універсального способу побудови здорових стосунків немає, але є рекомендації, які можуть у цьому допомогти.
У парі частіше звертай увагу на цінності, потреби, очікування обох. Контролюй “здоровість” своїх стосунків за допомогою літератури, психолога. Крім цього, позбувайся усталених стереотипів суспільства. І пам’ятай, що кожна пара різна, а тому не варто рівнятися на когось.
Раніше ми розповідали про сім ознак емоційної близькості у парі.
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