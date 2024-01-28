Це не окей! Які поширені стереотипи у стосунках не можна нормалізувати — перелік

Заради кохання можна закрити на все очі? Сумнівно, якщо йдеться про довготривалі та міцні стосунки. Мовчання та пропускання крізь пальці певних проявів поведінки може дорого обійтися в майбутньому. Читай у матеріалі, які стереотипи у стосунках не варто нормалізувати та що з ними робити.

Стереотипи у стосунках, які не можна нормалізувати — перелік

Магістерка психології та фахівчиня з психологічної реабілітації Кендра Черрі розповіла для verywellmind про поширені стереотипи у стосунках, які ми зазвичай нормалізуємо. Вона пояснила, чому краще проговорювати сумнівні моменти та що у парі не є нормальним.

Стосунки — це робота обох у парі, а тому не все може виявитися просто. Але побутують стереотипи, яким ми піддаємося та несемо в пару. Деякі з них не просто марні, а ще й токсичні. На це впливає наше виховання, суспільство, усталені “норми”, власні переконання, попередній невдалий досвід та інше.

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Для побудови міцних і здорових стосунків, парі потрібно постійно працювати над собою, а насамперед позбутися стереотипів та їх шкідливого впливу.

У суспільстві найчастіше нормалізуються такі речі, які нормальними не є:

Гетеросексуальні стосунки є нормою. Насправді нормою є будь-які стосунки. Через усталену думку суспільства, що заперечує щось крім гетеросексуальних взаємин, пари ЛГБТК+ можуть відчувати себе та стосунки несправжніми, інакшими.

Цей стереотип може призвести до психологічних травм, ізоляції та відстороненості.

Періодичні стосунки (з постійним поверненням до колишніх) — норма. Це також стереотип, якого потрібно позбуватися. Повернення до колишніх коханих не дасть відчуття задоволення у відносинах.

Хвилювання від віри в те, що “цього разу буде краще”, призводить до збільшення кількості ендорфінів, які обманюють наш мозок, змушуючи його повірити, що цей токсичний патерн хороший, — каже спеціалістка з питань шлюбу та родини Анабель Басулто.

Люди, які повертаються, вірять, що здатні змінити партнера(-ку), а коли не отримують, чого хочуть, стосунки набувають токсичності. Але в деяких випадках, зазначає експертка, перерва у відносинах може піти на користь, коли пара переоцінює те, що кожному потрібно.

Контроль = кохання. Також поширений стереотип. Він розмиває поняття ревнощів та цікавості, контролю обов’язків та маніпуляцій. Крім цього, постійний контроль іншої людини є рисою насилля.

Жінка має опікуватися чоловіком та родиною. Усталений стереотип, з яким складно боротися. Через це на жінок звалюється більше обов’язків, вони частіше мають відчуття виснаження, недооціненості в парі. Усі обов’язки мають бути розділені навпіл. Бо пара складається з двох дорослих людей.

Чоловіки більше хочуть інтиму, ніж жінки. Це також неправда. Подібні думки призводять до зниження самооцінки чоловіків, які не хочуть інтиму щодня, та жінок, які можуть вважати себе небажаними. У кожного рівень збудження, інтереси та бажання різні.

У стосунках має бути все 50/50. Теж стереотип. Стосунки — не рецепт з кулінарної книги. Кожен у парі приносить туди щось унікальне та своє. Тому важливо говорити і чути одне одного, задовольняти потреби та працювати як команда.

Жінки мають повернути чоловіка в родину, якщо він зрадив, а чоловіки не мають повертати жінок. Цей стереотип також глибоко вкорінився в суспільстві. Він є майже синонімічним до того, що жінки повинні пробачати зраду, а чоловіки — у жодному разі.

Кожні стосунки унікальні та різні, відновити довіру вдається не завжди. Тому — позбуваймося шкідливого правила.

Ви завжди маєте спати в одному ліжку. Це поширена думка, яка насправді не є необхідною в парі. Сон окремо не є ознакою романтичної дисфункції. На це можуть впливати звички, особливості здоров’я, графік роботи. Тому спати в різних ліжках чи кімнатах — нормально, якщо це комфортно для обох у парі.

Моногамія — єдиний варіант стосунків. Стереотип, який може призвести до відчуття провини та сорому. Явище моногамії є поширеним, але це не означає, що немає полігамних людей.

У будь-яких здорових стосунках потрібно проговорювати всі моменти, що хвилюють. Універсального способу побудови здорових стосунків немає, але є рекомендації, які можуть у цьому допомогти.

У парі частіше звертай увагу на цінності, потреби, очікування обох. Контролюй “здоровість” своїх стосунків за допомогою літератури, психолога. Крім цього, позбувайся усталених стереотипів суспільства. І пам’ятай, що кожна пара різна, а тому не варто рівнятися на когось.

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