От наивной принцессы до железной амазонки — психотипы женщин и модели поведения в отношениях

Каждая женщина — особенная, многогранная и уникальная личность. Но как подобрать ключик к каждой из них?

Еще в прошлом веке известный психиатр и педагог Карл Юнг выделил четыре женских архетипа, которые делятся на светлые и темные стороны. Они до сих пор остаются актуальными.

Психолог Наталья Холоденко рассказала более подробно, какие бывают модели поведения женщин в отношениях.

Что такое архетипы

По словам Холоденко, архетип — это модель поведения, способностей, ролей и жизненных сценариев человека. При этом архетипы глобальные и относятся ко всем народам мира.

Многие литераторы используют их для описания типичных персонажей в своих произведениях. Однако в реальной жизни чаще всего встречаются смешанные типы.

Ведь не существует на свете двух одинаковых женщин. У каждой собственная история и опыт. Итак, какие свои черты ты узнаешь в описании?

Первый архетип

Светлая сторона — Принцесса

Это девочка-девочка, нежное создание, которое любит розовые цвета, украшения и всевозможные женские “штучки”. Она обычно прислушивается к родителям, учителям и живет по их правилам.

Доверяет мнению других, а собственного — не имеет, как и ответственности за свою жизнь. Девушка подражает взрослым, хочет походить на маму, любит учиться и много читает.

Ей свойственна эмоциональность, мечтательность, романтичность, наивность, тяга к искусству и высоким идеалам. Хочет создать такую ​​же идеальную семью, как у родителей.

Принцесса иногда может быть очень капризной и остро нуждаться во внимании своего окружения. Обычно выбирает полезные для людей профессии — учителя, врача, социального работника и т.д.

Как и любая нормальная принцесса, ждет принца-на-чем-то-белом. Ее любовь должна быть идеальной, а избранник должен в совершенстве владеть навыками ухаживания.

Эта девушка может стать настоящей фанаткой, влюбившись в актера, певца или героя фильма, — говорит Холоденко.

Темная сторона — Плохая девочка

Это та же Принцесса, но ей гораздо меньше повезло в жизни. Она дерзкая и эпатажная бунтарка из рок-тусовки.

В отличие от Принцессы, Плохая девочка полностью отрицает авторитет родителей и стесняется своих родных. Она вырвалась из-под домашней опеки и стремится к острым ощущениям.

Поэтому легко меняет партнеров, не беспокоясь о ценности своего тела. Может часто менять настроение, иметь суицидальные мысли, быть истеричной и плаксивой.

В выборе профессии Плохая девочка ориентируется на что-то красивое — топ модель, певица, художница, актриса.

Отношения с мужчинами: идеальная любовь, непременно несчастная. Влюбляется в недоступных мужчин — женатых, гораздо взрослее или младше, певцов, актеров и других, — отмечает психолог.

Второй архетип

Светлая сторона — Муза

Встретить этот архетип в “чистом” виде почти невозможно. Эта женщина — воплощение настоящей леди, которая во всем неотразима.

Она вдохновляет своего мужчину на героические поступки, ради нее можно свернуть горы. Ей посвящают стихи и поклоняются.

Муза всегда ориентируется на свою интуицию и имеет глубокую связь с природой. Впрочем, ее понять довольно трудно, и она никому не принадлежит полностью.

Рядом с Музой хорошо и мужчинам, и женщинам. Ведь она ко всем добра и умеет создать особую атмосферу.

Вдовцы никогда не женятся снова, а брошенный мужчина будет страдать всю жизнь.

Критерии, по которым Муза выбирает себе мужчину, загадочны и непонятны. Но без партнера она не бывает! — говорит Холоденко.

Темная сторона — Женщина-вамп

Женщина-вамп, как и Муза, имеет власть над мужчинами. Однако она бессовестно этим пользуется. Она ведет себя соблазнительно, одевается дерзко, но не пошло.

Эта женщина точно знает, чего хочет, и всегда получает это. Для этого она использует психологию, ум и хитрость. Она беззастенчиво может разводить мужчин на деньги, плести интриги, быть любовницей какого-нибудь чиновника для разведывания нужной информации.

Из-за этой роковой женщины могут даже убивать или совершать самоубийство. Но все равно мужчины не могут избавиться от ее волшебства и снова и снова попадаются на крючок.

Женщину-вамп любят и ей поклоняются, однако она откровенно и хладнокровно использует мужчин. Убивает их своей любовью, и нелюбовью тоже, — подчеркивает эксперт.

Третий архетип

Светлая сторона — Охотница

Это та самая активистка, карьеристка и бизнес-вумен. Дети и муж не мешают ей плодотворно работать, потому что их она ставит на второй план. Такая женщина выходит из дома рано утром и приходит, только чтобы поспать.

Часто Охотница имеет высокий социальный статус и уважение своего окружения. Она целеустремленная, трудолюбивая, активная, свободолюбивая и постоянно чем-то занята. Достигает успеха.

Ей не нужна ничья помощь, а мужчин она рассматривает как своих соперников. Всегда полагается на рациональность. Такая женщина сдержанна и скрывает свои эмоции.

В личной жизни Охотница нередко играет роль “боевой подруги”, часто женатых мужчин.

Одинока и подсознательно боится сильных мужчин, поэтому в партнеры обычно выбирает слабых, — подчеркивает Холоденко.

Темная сторона — Амазонка

Другая сторона Охотницы — это начальница, женщина-солдат, железная леди. Обладает мощной силой воли и, несмотря ни на что, достигает поставленной цели.

Одевается обычно в официально-деловой стиль или соответствующий ее деятельности. Она буквально подавляет свои эмоции, потому что считает их признаком слабости.

Амазонка относится свысока к мужчинам и не доверяет им. Обычно это одинокая женщина или та, рядом с которой слабый партнер. Остальные не могут долго выдержать отношений с ней.

Отказ от семьи ради карьеры. Подавляет мужчину. Стремится его уничтожить, — комментирует психолог.

Четвертый архетип

Светлая сторона — Хозяйка

Классическая Хозяйка — это та, в чьем доме всегда вкусно пахнет, убрано, уютно и аккуратно. От такой женщины веет любовью, добром, нежностью и заботой. Ведь она готова отдавать это все своему окружению.

Хозяйка умеет найти время и терпеливо выслушать каждого, окутать всех лаской, накормить, напоить и спать уложить. Любит бескорыстно помогать и проявлять жертвенность.

На своей территории такая женщина устанавливает собственные правила игры и креативно подходит к обустройству пространства. Часто умеет шить, рисовать, готовить, создавать дизайн интерьера и т.д.

Мужчина — хозяин, поддержка и опора. Верность и забота. Относится к мужчине как к большому ребенку, по принципу: “Пусть играется…” — описывает отношения с партнером психолог.

Темная сторона — Ужасная мать

Ужасная мать имеет две крайности: либо удушит своей любовью, либо наоборот — игнорирует своих детей и обвиняет их в неблагодарности.

Такая женщина опирается на свой значительный жизненный опыт и ненавидит молодежь, потому что знает все лучше. Часто зацикливается на прошлом и вспоминает, как было хорошо когда-то.

Может быть очень аккуратной и непрерывно убирать свой дом или неаккуратно относиться ко всему, в том числе к себе.

Любит всех поучать и обижается, если ее ценные советы не приняли во внимание. Для мужчин она — “мамочка”, которая окружает их гиперопекой.

Темной стороне Хозяйки присущи консерватизм, закостенелость взглядов, определенная скупость и умелое манипулирование людьми, которое для нее является формой заботы (она лучше знает жизнь и хочет уберечь от ошибок), — объясняет Холоденко.

Патриархальные установки, к сожалению, до сих пор оказывают большое воздействие на наше общество. Читай, как гендерные стереотипы влияют на отношения.

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