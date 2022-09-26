Сімейні стосунки

Від наївної принцеси до залізної амазонки — психотипи жінок та моделі поведінки у стосунках 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Вересня 2022, 12:00
Архетипи жінок у стосунках - пояснює Наталя Холоденко
Фото: Pexels

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