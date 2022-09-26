Від наївної принцеси до залізної амазонки — психотипи жінок та моделі поведінки у стосунках 

Кожна жінка — особлива, багатогранна та унікальна особистість. Але як підібрати ключик до кожної з них?

Ще в минулому столітті відомий психіатр та педагог Карл Юнг виділив чотири жіночих архетипи, які поділяються на світлий та темний боки. Вони й досі залишаються актуальними.

Психологиня Наталія Холоденко розповіла детальніше, які бувають моделі поведінки жінок у стосунках.

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Що таке архетипи

За словами Холоденко, архетип — це модель поведінки, здібностей, ролей та життєвих сценаріїв людини. При цьому архетипи глобальні та стосуються всіх народів світу.

Багато літераторів використовують їх для опису типових персонажів у своїх творах. Проте в реальному житті найчастіше зустрічаються змішані типи.

Адже не існує на світі двох однакових жінок. У кожної власна історія та досвід. Отож, які свої риси ти упізнаєш у характеристиках?

Перший архетип

Світлий бік — Принцеса

Це дівчинка-дівчинка, ніжне створіння, яка полюбляє рожеві кольори, прикраси та всілякі жіночі “штучки”. Вона зазвичай дослухається до батьків, вчителів та живе за їхніми правилами.

Довіряє думці інших, а власної — не має, як і відповідальності за своє життя. Дівчина наслідує дорослих, хоче бути схожою на маму, любить вчитись та багато читає.

Їй властива емоційність, мрійливість, романтичність, наївність, потяг до мистецтва та високих ідеалів. Хоче створити таку ж ідеальну родину, як у батьків.

Принцеса інколи може бути дуже примхливою та гостро потребувати уваги свого оточення. Зазвичай обирає корисні для людей професії — учителя, лікаря, соціального працівника тощо.

Як і будь-яка нормальна принцеса, чекає на принца-на-чомусь-там-білому. Її кохання має бути ідеальним, а обранець повинен досконало володіти навичками залицяння.

Ця дівчина може стати справжньою фанаткою, закохавшись в актора, співака чи героя фільму, — каже Холоденко.

Темний бік — Погана дівчинка

Це та сама Принцеса, але їй значно менше пощастило в житті. Вона зухвала та епатажна бунтарка з рок-тусівки.

На відміну від Принцеси, Погана дівчинка повністю заперечує авторитет батьків та соромиться своїх рідних. Вона вирвалась з-під домашньої опіки та прагне гострих відчуттів.

Тому легко змінює партнерів, не переймаючись цінністю свого тіла. Може часто змінювати настрій, мати суїцидальні думки, бути істеричною та плаксивою.

У виборі професії Погана дівчинка орієнтується на щось красиве — топмодель, співачка, художниця, актриса тощо.

Стосунки з чоловіками: ідеальне кохання, неодмінно нещасливе. Закохується у недоступних чоловіків — одружених, значно доросліших або молодших, співаків, акторів та інших, — зазначає психологиня.

Другий архетип

Світлий бік — Муза

Зустріти цей архетип у “чистому” вигляді майже неможливо. Ця жінка — втілення справжньої леді, яка у всьому неперевершена.

Вона надихає свого чоловіка на героїчні вчинки, заради неї можна звернути гори. Їй присвячують вірші та поклоняються.

Муза завжди орієнтується на свою інтуїцію та має глибокий зв’язок з природою. Утім її збагнути досить важко, й вона нікому не належить повністю.

Поруч з Музою добре і чоловікам, і жінкам. Адже вона до всіх добра та вміє створити особливу атмосферу.

Вдівці ніколи не одружуються знову, а покинутий чоловік страждатиме все життя.

Критерії, за якими Муза вибирає собі чоловіка, загадкові та незрозумілі. Проте без партнера вона не буває! — зауважує Холоденко.

Темний бік — Жінка-вамп

Жінка-вамп, як і Муза, має владу над чоловіками. Утім безсовісно цим користується. Вона поводиться спокусливо, одягається зухвало, проте не вульгарно.

Ця жінка точно знає, чого хоче, і завжди отримує це. Задля цього використовує психологію, розум та хитрість. Вона безсоромно може розводити чоловіків на гроші, плести інтриги, бути коханкою якогось високопосадовця задля вивідування потрібної інформації.

Через цю фатальну жінку можуть навіть вбивати або вчиняти самогубство. Та все одно чоловіки не можуть позбутись її чарів та знову й знову потрапляють на гачок.

Жінку-вамп люблять та їй поклоняються, проте вона відверто та холоднокровно використовує чоловіків. Убиває їх своєю любов’ю, та й нелюбов’ю також, — підкреслює експертка.

Третій архетип

Світлий бік — Мисливиця

Це та сама активістка, кар’єристка та бізнесвумен. Діти та чоловік не заважають їй плідно працювати, бо їх вона ставить на другий план. Така жінка виходить з дому спозарання і приходить, лише щоб поспати.

Часто Мисливиця має високий соціальний статус та повагу свого оточення. Вона цілеспрямована, працьовита, активна, вільнолюбна та постійно чимось зайнята. Досягає успіху.

Їй не потрібна нічия допомога, а чоловіків вона розглядає, як своїх суперників. Завжди покладається на раціональність. Така жінка стримана та приховує свої емоції.

В особистому житті Мисливиця нерідко грає роль “бойової подруги”, часто одружених чоловіків.

Одинока та підсвідомо боїться сильних чоловіків, тому в партнери зазвичай обирає слабких, — підкреслює Холоденко.

Темний бік — Амазонка

Інша сторона Мисливиці — це начальниця, жінка-солдат, залізна леді. Має потужну силу волі та попри все досягає поставленої мети.

Одягається зазвичай в офіційно-діловий стиль або той, що відповідає її діяльності. Вона буквально придушує свої емоції, адже вважає їх ознакою слабкості.

Амазонка ставиться зверхньо до чоловіків та не довіряє їм. Зазвичай це самотня жінка або та, поруч з якою слабкий партнер. Інші не можуть довго витримати стосунків з нею.

Відмова від сім’ї заради кар’єри. Пригнічує чоловіка. Прагне його знищити, — коментує психологиня.

Четвертий архетип

Світлий бік — Господиня

Класична Господиня — це та, у чиєму домі завжди смачно пахне, прибрано, затишно та охайно. Від такої жінки віє любов’ю, добром, ніжністю та турботою. Адже вона готова віддавати це все своєму оточенню.

Господиня вміє знайти час та терпляче вислухати кожного, огорнути всіх ласкою, нагодувати, напоїти та вкласти спати. Любить безкорисливо допомагати та проявляти жертовність.

На своїй території така жінка встановлює свої правила гри та креативно підходить до облаштування простору. Часто вміє шити, малювати, готувати, створювати дизайн інтер’єру тощо.

Чоловік — господар, підтримка та опора. Вірність і турбота. Ставиться до чоловіка як до великої дитини, за принципом: “Нехай бавиться…” — описує стосунки з партнером психологиня.

Темний бік — Жахлива мати

Жахлива мати має дві крайності: або задушить своєю любов’ю, або навпаки — ігнорує своїх дітей та звинувачує їх у невдячності.

Така жінка спирається на свій значний життєвий досвід та ненавидить молодь, бо ж знає все краще. Часто зациклюється на минулому та згадує, як колись було добре.

Може бути дуже акуратною та безперервно прибирати свій дім або неохайно ставитись до всього, зокрема й до себе.

Любить усіх повчати та ображатись, якщо її цінні поради не взяли до уваги. Для чоловіків вона — “мамуся”, яка оточує їх гіперопікою.

Темній стороні Господині притаманні консерватизм, закостенілість поглядів, певна скупість і вміле маніпулювання людьми, яке для неї є формою турботи (вона краще знає життя і хоче вберегти від помилок), — пояснює Холоденко.

Патріархальні установки, на жаль, досі мають неабиякий вплив у нашому суспільстві. Читай, як гендерні стереотипи впливають на стосунки.

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