Горе укорачивает жизнь: шокирующие данные исследования о последствиях потери близких

Потеря родного человека — это тяжелое испытание, глубоко затрагивающее эмоциональный мир каждого. Однако для некоторых людей скорбь может стать не просто болезненной реакцией, а реальной угрозой для психического и физического здоровья, а в отдельных случаях — даже сократить продолжительность жизни.

Масштабность этой проблемы теперь получила новое научное подтверждение от датских исследователей. В течение десяти лет они наблюдали за людьми, пережившими смерть супруга, родителей или других близких родственников.

Об этом пишет Frontiers in Public Health.

Ученые проводили исследования 10 лет

Исследование, охватившее 1735 человек, опиралось на уникальные данные Национального реестра рецептов Дании. Это позволило учёным отслеживать не только эмоциональное состояние пациентов, переживающих горе, но и анализировать их медикаментозное сопровождение, в частности в случаях неизлечимых заболеваний.

Ранее американские ученые уже доказали, что сильная скорбь способна запускать воспалительные процессы в организме, что негативно влияет на работу сердца и ускоряет биологическое старение. Новое датское исследование, проведённое под руководством Метте Кьергаард Нильсен из Орхусского университета, добавило важные детали к пониманию этого явления.

Горе увеличивает риск смерти в два раза

Исследователи выявили пять различных траекторий, по которым люди переживают горе в течение первых трех лет после потери.

Наибольшая группа (38%) демонстрировала слабо выраженные и стабильные симптомы скорби. Однако у 6% наблюдался рост уровня скорби со временем, что свидетельствует об углублении страданий. Были и промежуточные варианты: высокая и постепенно снижающаяся тяжесть переживаний, умеренная с тенденцией к спаду.

Наиболее редкий, но показательный тип — поздний всплеск, когда пик симптомов отмечался примерно через полгода после потери.

Новый этап исследования продолжил наблюдение до 10 лет (с 2012 по 2022 год), анализируя обращения за психологической помощью, назначение психотропных препаратов и данные о смертности.

Выяснилось, что у людей с наиболее выраженной и затяжной скорбью риск умереть в ближайшие 10 лет был почти вдвое выше, чем у тех, кто легче переживал потерю (относительный риск 1,88).

Эта группа также чаще нуждалась в поддержке специалистов и медикаментозных средствах для преодоления эмоциональных последствий.

Интересным открытием стало то, что через 8 лет после потери разница в частоте обращений к врачам между различными типами переживания горя почти исчезала. Однако смертность среди людей с тяжёлой скорбью оставалась повышенной на протяжении всех 10 лет наблюдений, что ярко подчёркивает критическую важность ранней и эффективной помощи таким пациентам.

Авторы работы также определили наиболее уязвимые группы: к ним относились люди с более низким уровнем образования и те, кто ещё до потери имел психические трудности.

Исследование подтвердило связь глубокой скорби с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже суицидальных мыслей.

На самом деле всегда лучше сказать правду, чем придумывать множество метафор! Как открыто говорить с ребёнком о смерти родных — читай дальше.

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