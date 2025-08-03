Для тебе Сімейні стосунки

Горе вкорочує віку: шокуючі дані дослідження про наслідки втрати близьких

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Серпня 2025, 19:00
Горе вкорочує віку: шокуючі дані дослідження про наслідки втрати близьких
Фото Pexels

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