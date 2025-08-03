Горе вкорочує віку: шокуючі дані дослідження про наслідки втрати близьких

Втрата рідної людини — це важке випробування, яке глибоко зачіпає емоційний світ кожного. Однак для деяких людей скорбота може стати не просто болісною реакцією, а реальною загрозою для психічного і фізичного здоров’я, а в окремих випадках — навіть скоротити тривалість життя.

Масштабність цієї проблеми тепер отримала нове наукове підтвердження від данських дослідників. Протягом десяти років вони спостерігали за людьми, що пережили смерть подружжя, батьків чи інших близьких родичів.

Про що пише Frontiers in Public Health.

Вчені проводили дослідження 10 років

Дослідження, яке охопило 1735 осіб, спиралося на унікальні дані Національного реєстру рецептів Данії. Це дозволило вченим відстежувати не лише емоційний стан пацієнтів, що переживають горе, а й аналізувати їхній медикаментозний супровід, зокрема у випадках невиліковних захворювань.

Раніше американські науковці вже довели, що сильна скорбота здатна запускати запальні процеси в організмі, що негативно впливає на роботу серця та прискорює біологічне старіння. Нове данське дослідження, проведене під керівництвом Метте К’єргаард Нільсен з Орхуського університету, додало важливі деталі до розуміння цього явища.

Горе підвищує ризик смерті майже вдвічі

Дослідники виявили п’ять різних траєкторій, за якими люди переживають горе протягом перших трьох років після втрати.

Найбільша група (38%) демонструвала слабко виражені та стабільні симптоми скорботи. Проте у 6% спостерігалося зростання рівня скорботи з часом, що свідчить про поглиблення страждань.Були й проміжні варіанти: висока і поступово знижувана тяжкість переживань, помірна з тенденцією до спаду.

Найбільш рідкісний, але показовий тип — пізній сплеск, коли пік симптомів відзначався приблизно через півроку після втрати.

Новий етап дослідження продовжив спостереження до 10 років (з 2012 по 2022 рік), аналізуючи звернення за психологічною допомогою, призначення психотропних препаратів та дані про смертність.

Виявилося, що у людей з найбільш вираженою та затяжною скорботою ризик померти у найближчі 10 років був майже вдвічі вищим, ніж у тих, хто легше переживав втрату (відносний ризик 1,88). Ця група також частіше потребувала підтримки фахівців та медикаментозних засобів для подолання емоційних наслідків.

Цікавим відкриттям стало те, що через 8 років після втрати різниця у частоті звернень до лікарів між різними типами переживання горя майже зникала. Однак, смертність серед людей із тяжкою скорботою залишалася підвищеною протягом усіх 10 років спостережень, що яскраво підкреслює критичну важливість ранньої та ефективної допомоги таким пацієнтам.

Автори роботи також визначили найбільш уразливі групи: до них належали люди з нижчим рівнем освіти та ті, хто ще до втрати мав психічні труднощі. Дослідження підтвердило зв’язок глибокої скорботи з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань і навіть суїцидальних думок.

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