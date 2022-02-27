Терроборона: что это, как туда попасть, как позвонить, чтобы сообщить информацию

В настоящее время на оборону Украины стали практически все украинцы. Одни стали частью ВСУ, другие решили присоединиться к территориальной обороне.

Объясняем, кого могут брать в ряды территориальной обороны, как присоединиться к ее рядам и что входит в обязанности армейцев.

Что такое территориальная оборона?

Территориальная оборона — система общегосударственных средств, которые проводятся в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам.

А еще — для того, чтобы помочь населению защищать территории и собственное имущество в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщить территориальной обороне о подозрительных лицах и вражеской технике

Позвонить можно на горячую линию по номеру 0800 507 028, что указано на официальной странице Территориальной обороны ВСУ. Еще один вариант — найти номер представителей территориальной обороны именно в вашем городе.

Лучшим решением все же остается вступить в ряды территориальной обороны.

Как происходит комплектование сил территориальной обороны?

Территориальная оборона создается с учетом территории, численности населения и готовых присоединиться к ее рядам, а также минимального времени на приведение ее подразделений в готовность.

В мирное время к терробороне относятся военнослужащие-контрактники и призывники из офицерского состава.

В особый период к ним присоединяется территориальный резерв.

Кто может стать резервистом

Резервистом может стать любой гражданин Украины от 18 до 57 лет независимо от пола и наличия опыта службы. Требования по состоянию здоровья здесь более снисходительны, чем к контрактникам.

Кроме того, если кто-то не стремится заключать контракт военнослужащего, то сможет подписать контракт резервиста терробороны. Также можно стать членом добровольческого формирования.

Как создаются добровольческие формирования

К тому же могут быть созданы добровольческие формирования территориальных общин.

В их состав входят граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям, прошли профессиональный и психологический отбор и подписали контракт добровольца терробороны.

В основном в добровольческие формирования входят украинцы, которые прошли военную службу.

Граждане Украины, которые не проходили военную службу, входят в состав добровольческих формирований после принятия присяги.

Чем будет заниматься территориальная оборона

защита населения и окружающей среды в случае чрезвычайных ситуаций; подготовка украинцев к национальному сопротивлению; охрана и оборона стратегических объектов, объектов инфраструктуры и коммуникаций, органов государственной и местной власти; участие в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и незаконными вооруженными формированиями; участие в обеспечении общественной безопасности и порядка.

Что дает территориальный резерв?

гарантированное денежное обеспечение;

обеспечение бесплатной медицинской помощью в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;

сохранение места работы, должности и должностного оклада в учреждении, организации, на предприятии, где военнослужащие работали на момент призыва;

гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, важно знать, как отличить технику ВСУ от российских оккупантов.