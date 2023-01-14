Учет военнообязанных за границей: ответы на часто задаваемые вопросы украинцев

Украинские призывники, военнообязанные и резервисты должны становиться на консульский учет в дипломатических учреждениях, если находятся за границей более трех месяцев.

30 декабря 2022 года Кабмин утвердил новый порядок ведения учета военнообязанных за границей, корректирующий некоторые положения уже существующего законодательства.

Всеукраинская правозащитная организация Юридическая Сотня рассказала, что теперь изменится для украинских мужчин.

Сейчас также смотрят

Учет военнообязанных за границей: изменения 2023

Согласно новому порядку, зарубежные дипломатические учреждения:

ведут консульский учет военнообязанных, резервистов и призывников (это было и раньше); информируют о начале очередного призыва на срочную службу; способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации, в военное время и в особый период (ранее этот пункт не охватывал особый период); в течение семи дней сообщают военкоматы (ТЦК и СП) о взятии призывников, военнообязанных и резервистов на консульский учет, а также об их снятии (это было и раньше).

На самом деле эти поправки не должны вызывать какого-либо беспокойства у мужчин, потому что они лишают дипломатические и консульские представительства некоторых обязанностей.

Например, какие правила убрали в новом постановлении:

разъяснительную работу диппредставительств по правилам военного учета;

уведомление ТЦК и СП о гражданах, нарушающих установленные правила учета;

обеспечение прибытия к месту жительства в Украине совершеннолетних граждан, не имеющих отсрочки.

Ответы на самые популярные вопросы

Нужно ли мужчинам становиться на консульский учет за границей?

Да, если мужчина выезжает за границу дольше, чем три месяца.

Для этого необходимо написать заявление и собрать пакет документов:

одно портретное фото размером 10×15 см;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу (или дипломатический/служебный паспорт Украины) с копией страницы данных соответствующего паспорта;

копию страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу с отметкой, подтверждающей факт оформления документов для выезда за границу на постоянное проживание;

копию паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении;

копию справки о регистрации/снятии с регистрации места жительства;

копию вида на жительство в иностранном государстве (при наличии);

копию документа, подтверждающего адрес места нахождения гражданина Украины на территории иностранного государства;

оригинал документа об уплате консульского сбора.

Подать документы можно:

лично; по почте; в электронной форме.

Заявление должно быть рассмотрено в течение максимум десяти дней.

Заметь, что находиться на временном консульском учете можно только в одной стране и в течение одного года.

Этот срок можно продлить на период действия разрешения другого государства на жительство, однако не больше, чем на пять лет.

В целом, прочитать больше о взятии на временный консульский учет можно здесь.

Нужно ли что-либо делать тем, кто уже стоит на консульском учете?

Нет, дополнительно делать ничего не нужно.

Могут ли возвращать военнообязанных в Украину для призыва?

Дипломатические представительства могут способствовать возвращению граждан в Украину, однако формы и механизм этой процедуры не установлены.

Могут ли консульские учреждения возвращать студентов для призыва на срочную службу?

Нет, потому что:

обучение является основанием для отсрочки; призыв на срочную службу сейчас не проводится; консульские учреждения могут лишь информировать о начале очередного призыва.

Какие документы нужны для возвращения в Украину?

Государственная пограничная служба объясняет, что во время пересечения границы Украины мужчины, постоянно проживающие за границей, должны предоставить паспорт с отметками Государственной миграционной службы Оформлен выезд на постоянное проживание и дипломатического учреждения Украины Принят на консульский учет.

Украинцы давно интересуются, будет ли новая волна мобилизации после Нового года. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, от чего это будет зависеть.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!