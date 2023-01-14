Война в Украине

Учет военнообязанных за границей: ответы на часто задаваемые вопросы украинцев

Елена Яковлева, редактор сайта 14 января 2023, 21:00
Облік військовозобов’язаних за кордоном - що потрібно знати
Фото: Pexels

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