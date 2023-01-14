Учет военнообязанных за границей: ответы на часто задаваемые вопросы украинцев

Украинские призывники, военнообязанные и резервисты должны становиться на консульский учет в дипломатических учреждениях, если находятся за границей более трех месяцев.
30 декабря 2022 года Кабмин утвердил новый порядок ведения учета военнообязанных за границей, корректирующий некоторые положения уже существующего законодательства.
Всеукраинская правозащитная организация Юридическая Сотня рассказала, что теперь изменится для украинских мужчин.
Согласно новому порядку, зарубежные дипломатические учреждения:
На самом деле эти поправки не должны вызывать какого-либо беспокойства у мужчин, потому что они лишают дипломатические и консульские представительства некоторых обязанностей.
Например, какие правила убрали в новом постановлении:
Да, если мужчина выезжает за границу дольше, чем три месяца.
Для этого необходимо написать заявление и собрать пакет документов:
Подать документы можно:
Заявление должно быть рассмотрено в течение максимум десяти дней.
Заметь, что находиться на временном консульском учете можно только в одной стране и в течение одного года.
Заметь, что находиться на временном консульском учете можно только в одной стране и в течение одного года.
Этот срок можно продлить на период действия разрешения другого государства на жительство, однако не больше, чем на пять лет.
В целом, прочитать больше о взятии на временный консульский учет можно здесь.
Нет, дополнительно делать ничего не нужно.
Дипломатические представительства могут способствовать возвращению граждан в Украину, однако формы и механизм этой процедуры не установлены.
Нет, потому что:
Государственная пограничная служба объясняет, что во время пересечения границы Украины мужчины, постоянно проживающие за границей, должны предоставить паспорт с отметками Государственной миграционной службы Оформлен выезд на постоянное проживание и дипломатического учреждения Украины Принят на консульский учет.
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