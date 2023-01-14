Облік військовозобов’язаних за кордоном: відповіді на поширені запитання українців

Українські призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні ставати на консульський облік у дипломатичних установах, якщо перебувають за кордоном понад три місяці.

30 грудня 2022 року Кабмін затвердив новий порядок ведення обліку військовозобов’язаних за кордоном, який корегує деякі положення вже наявного законодавства.

Всеукраїнська правозахисна організація Юридична Сотня розповіла, що тепер зміниться для українських чоловіків.

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Згідно з новим порядком, закордонні дипломатичні установи:

ведуть консульський облік військовозобов’язаних, резервістів та призовників (це було й раніше); інформують про початок чергового призову на строкову службу; сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації, у воєнний час та в особливий період (раніше цей пункт не охоплював особливий період); протягом семи днів повідомляють військкомати (ТЦК та СП) про взяття призовників, військовозобов’язаних і резервістів на консульський облік, а також про їхнє зняття (це було й раніше).

Насправді ці поправки не мають викликати якогось занепокоєння в чоловіків, тому що вони позбавляють дипломатичні та консульські представництва деяких обов’язків.

Наприклад, які правила прибрали в новій постанові:

роз’яснювальну роботу диппредставництв щодо правил військового обліку;

повідомлення ТЦК та СП про громадян, які порушують встановлені правила обліку;

забезпечення прибуття до місця проживання в Україні повнолітніх громадян, які не мають відстрочки.

Відповіді на найпопулярніші запитання

Чи потрібно чоловікам ставати на консульський облік за кордоном?

Так, якщо чоловік виїжджає за кордон на довше, ніж три місяці.

Для цього потрібно написати заяву та зібрати пакет документів:

одне портретне фото розміром 10 × 15 см;

15 см; паспорт громадянина України для виїзду за кордон (або дипломатичний/службовий паспорт України) з копією сторінки даних відповідного паспорта;

копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою, що підтверджує факт оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання;

копію паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

копію довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання;

копію дозволу на проживання в іноземній державі (у разі наявності);

копію документа, що підтверджує адресу місця перебування громадянина України на території іноземної держави;

оригінал документа про сплату консульського збору.

Подати документи можна:

особисто; поштою; в електронній формі.

Заяву повинні розглянути упродовж максимум десяти днів.

Зауваж, що перебувати на тимчасовому консульському обліку можна лише в одній країні та протягом одного року.

Цей строк можна продовжити на період дії дозволу іншої держави на проживання, однак не більше ніж на п’ять років.

Загалом прочитати більше про взяття на тимчасовий консульський облік можна тут.

Чи потрібно щось робити тим, хто вже стоїть на консульському обліку?

Ні, додатково робити нічого не потрібно.

Чи можуть повертати військовозобов’язаних в Україну для призову?

Дипломатичні представництва можуть сприяти поверненню громадян в Україну, однак форми та механізм цієї процедури не встановлено.

Чи можуть консульські установи повертати студентів для призову на строкову службу?

Ні, тому що:

навчання є підставою для відстрочки; призов на строкову службу зараз не проводиться; консульські установи можуть лише інформувати про початок чергового призову.

Які документи потрібні для повернення в Україну?

Державна прикордонна служба пояснює, що під час перетину кордону України чоловіки, які постійно проживають за кордоном, повинні надати паспорт з відмітками Державної міграційної служби Оформлено виїзд на постійне проживання та дипломатичної установи України Прийнятий на консульський облік.

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