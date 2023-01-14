Облік військовозобов’язаних за кордоном: відповіді на поширені запитання українців

Українські призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні ставати на консульський облік у дипломатичних установах, якщо перебувають за кордоном понад три місяці.
30 грудня 2022 року Кабмін затвердив новий порядок ведення обліку військовозобов’язаних за кордоном, який корегує деякі положення вже наявного законодавства.
Всеукраїнська правозахисна організація Юридична Сотня розповіла, що тепер зміниться для українських чоловіків.
Згідно з новим порядком, закордонні дипломатичні установи:
Насправді ці поправки не мають викликати якогось занепокоєння в чоловіків, тому що вони позбавляють дипломатичні та консульські представництва деяких обов’язків.
Наприклад, які правила прибрали в новій постанові:
Так, якщо чоловік виїжджає за кордон на довше, ніж три місяці.
Для цього потрібно написати заяву та зібрати пакет документів:
Подати документи можна:
Заяву повинні розглянути упродовж максимум десяти днів.
Зауваж, що перебувати на тимчасовому консульському обліку можна лише в одній країні та протягом одного року.
Зауваж, що перебувати на тимчасовому консульському обліку можна лише в одній країні та протягом одного року.
Цей строк можна продовжити на період дії дозволу іншої держави на проживання, однак не більше ніж на п’ять років.
Загалом прочитати більше про взяття на тимчасовий консульський облік можна тут.
Ні, додатково робити нічого не потрібно.
Дипломатичні представництва можуть сприяти поверненню громадян в Україну, однак форми та механізм цієї процедури не встановлено.
Ні, тому що:
Державна прикордонна служба пояснює, що під час перетину кордону України чоловіки, які постійно проживають за кордоном, повинні надати паспорт з відмітками Державної міграційної служби Оформлено виїзд на постійне проживання та дипломатичної установи України Прийнятий на консульський облік.
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