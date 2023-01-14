Війна в Україні

Облік військовозобов’язаних за кордоном: відповіді на поширені запитання українців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Січня 2023, 21:00
Облік військовозобов’язаних за кордоном - що потрібно знати
Фото: Pexels

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