Ты как? МОН предлагает 1 сентября провести в школах урок о важности ментального здоровья

В рамках подготовки к новому учебному году 2023-2024, МОН в партнерстве со Всеукраинской программой ментального здоровья Ти як, и при поддержке ЮНИСЕФ в Украине, разработали специальный урок Ти як? Повертаємося в школу! на тему психического здоровья. Об этом сообщили на сайте Министерства образования и науки Украины.

Урок создан для двух возрастных групп: 1-6 классов и 7-11 классов.

Этот шаг является важным в связи с уровнем стресса, который растет, и нагрузкой на детей. Так, к стрессу от войны добавится и возвращение к очному формату обучения, взаимодействие со сверстниками и учителями, и поиск общего языка с родителями или опекунами, — отмечают в МОН.

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Цель урока — научить школьников инструментам для саморегуляции эмоций, преодоления тревожности и обеспечения психического равновесия как в учебе, так и во внешкольной жизни. Скачать его можно на сайте МОН или по ссылке.

Предложенный урок содержит видеоматериалы от психологов, которые объясняют механизмы эмоциональной реакции и предлагают простые упражнения для самоподдержки.

Для учителей также подготовлена информация, в которой рассказывают, как взрослые могут поддержать детей, какие есть полезные ресурсы и техники психологической самопомощи. Кроме того, для педагогов сделали список со ссылками на специализированные онлайн-курсы и группы поддержки.

Первый звонок — это важный праздник для многих детей и их родителей. И к школе важно заблаговременно подготовиться, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Ранее мы рассказывали, как выбрать рюкзак в школу для первоклассника.

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