Ти як? МОН пропонує 1 вересня провести у школах урок про важливість ментального здоров’я

У рамках підготовки до нового навчального року 2023-2024, МОН у партнерстві з Всеукраїнською програмою ментального здоров’я Ти як, та за підтримки UNICEF в Україні, розробили спеціальний урок Ти як? Повертаємось до школи! на тему психічного здоров’я. Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки України.

Урок створений для двох вікових груп: 1-6 класів та 7-11 класів.

Цей крок є важливим у зв’язку з рівнем стресу, що зростає, та навантаженням на дітей. Так, до стресу від війни додасться й повернення до очного формату навчання, взаємодія з однолітками та вчителями та пошук спільної мови з батьками чи опікунами, — зазначають у МОН.

Зараз також дивляться

Ціль уроку — навчити школярів інструментів для саморегуляції емоцій, подолання тривожності та забезпечення психічної рівноваги як у навчанні, так і в позашкільному житті. Завантажити його можна на сайті МОН або за посиланням.

Запропонований урок містить відеоматеріали від психологів, які пояснюють механізми емоційної реакції та пропонують прості вправи для самопідтримки.

Для вчителів також підготовлена інформація про те, як дорослі можуть підтримати дітей, корисні ресурси й техніки психологічної самодопомоги. Крім того, для педагогів розробили список з посиланнями на спеціалізовані онлайн-курси та групи підтримки.

Перший дзвоник — це важливе свято для багатьох дітей та їхніх батьків. І до школи важливо завчасно підготуватися, аби малеча почувалася комфортно. Раніше ми розповідали, як вибрати рюкзак у школу для першокласника.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.