На сколько увеличилась помощь украинским беженцам в Германии: новые суммы для разных категорий

Украинские беженцы за границей, которые были вынуждены бежать от войны, продолжают получать финансовую помощь от правительств стран, где нашли временное убежище.
В Верховной Раде сообщили, что с 1 января 2023 года в Германии даже повысят размер этого денежного пособия.
Немецкое правительство пересмотрело сумму социальной помощи по безработице Hartz IV. Она станет частью базового дохода граждан.
Поскольку украинские беженцы с 1 июня были переведены в новый правовой статус и попали под действие базовой немецкой помощи по безработице Hartz IV, которую назначает Центр занятости, они могут ожидать повышения выплат в 2023 году.
Реформа сделана для того, чтобы люди, имеющие право на эту помощь, могли сосредоточиться на поиске работы и знать, что их потребности к существованию обеспечены.
Сумма увеличения пособия будет зависеть от категории, к которой относится человек. Следовательно, украинские беженцы с Нового года будут получать:
Также украинским беженцам продолжат покрывать часть стоимости аренды жилья. Сумма пособия отличается, в зависимости от федеральной земли.
Если у тебя еще нет помощи в Германии, то зарегистрироваться ты можешь по этой ссылке.
К сожалению, есть люди, привыкшие наживаться на горе других. В частности, на фоне многочисленных выплат и пособий активизировались и мошенники. Как не стать жертвой мошенников, читай в нашем материале.
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