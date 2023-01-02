На сколько увеличилась помощь украинским беженцам в Германии: новые суммы для разных категорий

Украинские беженцы за границей, которые были вынуждены бежать от войны, продолжают получать финансовую помощь от правительств стран, где нашли временное убежище.

В Верховной Раде сообщили, что с 1 января 2023 года в Германии даже повысят размер этого денежного пособия.

Немецкое правительство пересмотрело сумму социальной помощи по безработице Hartz IV. Она станет частью базового дохода граждан.

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Поскольку украинские беженцы с 1 июня были переведены в новый правовой статус и попали под действие базовой немецкой помощи по безработице Hartz IV, которую назначает Центр занятости, они могут ожидать повышения выплат в 2023 году.

Реформа сделана для того, чтобы люди, имеющие право на эту помощь, могли сосредоточиться на поиске работы и знать, что их потребности к существованию обеспечены.

Сумма увеличения пособия будет зависеть от категории, к которой относится человек. Следовательно, украинские беженцы с Нового года будут получать:

одинокие взрослые люди — 502 евро в месяц;

родители, которые воспитывают ребёнка в одиночку — 502 евро в месяц;

женатые или внебрачные партнеры в совместном проживании — 451 евро в месяц;

дети 14-17 лет — 420 евро;

дети 6-13 лет — 348 евро;

дети в возрасте до 5 лет — 318 евро.

Также украинским беженцам продолжат покрывать часть стоимости аренды жилья. Сумма пособия отличается, в зависимости от федеральной земли.

Если у тебя еще нет помощи в Германии, то зарегистрироваться ты можешь по этой ссылке.

К сожалению, есть люди, привыкшие наживаться на горе других. В частности, на фоне многочисленных выплат и пособий активизировались и мошенники. Как не стать жертвой мошенников, читай в нашем материале.

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