Экономия

На сколько увеличилась помощь украинским беженцам в Германии: новые суммы для разных категорий

Вероника Кононенко, редактор сайта 02 января 2023, 16:00
грошова допомога в німеччині
Фото: Unsplash

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