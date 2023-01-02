Економія

На скільки збільшилася допомога українським біженцям у Німеччині: нові суми для різних категорій

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 02 Січня 2023, 16:00
грошова допомога в німеччині
Фото: Unsplash

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