На скільки збільшилася допомога українським біженцям у Німеччині: нові суми для різних категорій

Українські біженці за кордоном, які мусили тікати від війни, продовжують отримувати фінансову допомогу від урядів країн, де знайшли тимчасовий притулок.

У Верховній Раді повідомили, що з 1 січня 2023 року в Німеччині навіть підвищили розмір цієї грошової допомоги.

Німецький уряд переглянув суму соціальної допомоги з безробіття Hartz IV. Вона стане частиною базового доходу громадян.

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Оскільки українські біженці з 1 червня були переведені у новий правовий статус і потрапили під дію базової німецької допомоги з безробіття Hartz IV, яку призначає Центр зайнятості, то вони можуть очікувати на підвищення виплат у 2023 році.

Реформа зроблена для того, щоб люди, які мають право на цю допомогу, могли зосередитись на пошуку роботи та водночас знати, що їхні потреби до існування забезпечені.

Сума збільшення допомоги залежатиме від категорії, до якої належить людина. Відтак українські біженці з Нового року отримуватимуть:

самотні дорослі люди — 502 євро на місяць;

батьки-одинаки — 502 євро на місяць;

одружені або позашлюбні партнери у спільному проживанні — 451 євро на місяць;

діти 14-17 років — 420 євро;

діти 6-13 років — 348 євро;

діти віком до 5 років — 318 євро.

Також українським біженцям продовжать покривати частину вартості оренди житла. Сума допомоги відрізняється, залежно від федеральної землі.

Якщо ти ще не маєш допомоги у Німеччині, то зареєструватися можеш за цим посиланням.

На жаль, є люди, які звикли наживатися на горі інших. Зокрема, на тлі численних виплат та фінансових допомог активізувалися і шахраї. Як не стати жертвою шахраїв, читай у нашому матеріалі.

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