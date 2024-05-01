Яркая вспышка в ночном небе: какие версии и когда ждать пика метеорного дождя

Ольга Петухова 01 мая 2024, 17:30
метеорит в уКраине
Фото: Pexels

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