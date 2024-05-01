Яркая вспышка в ночном небе: какие версии и когда ждать пика метеорного дождя

В ночь на 1 мая 2024 года над Украиной и над приграничными с нами областями России сотни неспящих людей наблюдали яркую вспышку в небе, явно не связанную с боевыми действиями.

Что это было — в атмосферу попал кусочек хвоста кометы Галлея?

О версиях загадочного небесного события и почему в первую майскую неделю следует ожидать продолжения метеорного дождя — в нашем материале.

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Ночная вспышка над Украиной: что это было

В ночь на 1 мая в небе над Украиной вспыхнуло — и это видели в столице и многих регионах Украины: в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской областях. Наблюдали явление и за поребриком: в Белгородской и Курской областях.

Небесная вспышка напоминала голубой электрический разряд, который случается во мраке от молнии, но эта не сопровождалась никаким грохотом. Сирены не звучали, так что отнести вспышку к последствиям боевых действий нет весомой причины.

Те, кому удалось наблюдать небо где-то в районе между 00.00 и 00.30, смогли поймать явление в кадр:

Метеорный дождь: когда его наблюдать

Среди версий, выдвигаемых наблюдателями явления, самая главная — в небе над Украиной видели метеор. Ради астрономической истины объясним: свечение и след на небе, который мы наблюдаем, называется “метеором”, а вот сам приземлившийся камень — “метеоритом”.

С астрономической точки зрения для падения метеоритов существует вполне удобный случай: наша планета проходит через метеорный поток Эта-Аквариды. Поток составляют частицы самой известной в мире кометы Галлея, раз в семьдесят пять лет проходящей в максимальной близости к Земле.

Итак, метеор, который наблюдали, вероятно, является частицей хвоста кометы Галлея. Но не стоит разочаровываться, если ты не видел (-а) его собственными глазами: метеорный поток Эта-Аквариды продлится до 28 мая, и шанс у тебя еще есть.

Максимум активности метеорного потока придется на утро 6 мая, тогда количество метеоров составит около 25-30 в час.

В ночь на 6 мая Луна будет совсем крохотной, и не помешает наблюдению, так что, если удастся, метеорный можно поймать в кадр: ожидается, что будет падать до 30 метеоритов в час.

Интересно, что самый большой в Украине метеорит нашли на Закарпатье, только один его кусок весил почти 300 кг. Правда, это было еще в 1866 году. Всего же, в Украине были найдены 43 метеорита.

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