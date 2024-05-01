Яскравий спалах у нічному небі: які версії та коли чекати на пік метеорного дощу

У ніч на 1 травня 2024 року над Україною і над прикордонними з нами областями Росії сотні людей, які не спали, спостерігали яскравий спалах у небі, вочевидь не пов’язаний з бойовими діями.

Що то було — в атмосферу потрапив шматочок хвоста комети Галлея?

Про версії загадкової небесної події та чому в перший травневий тиждень варто чекати продовження метеорного дощу — у нашому матеріалі.

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Нічний спалах над Україною: що це було

У ніч на 1 травня в небі над Україною потужно спалахнуло — і це бачили в столиці та багатьох регіонах України: у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Сумській областях. Спостерігали явище й за поребриком: в Бєлгородській та Курській областях.

Небесний спалах нагадував блакитний електричний розряд, який трапляється в темряві від блискавки, але цей не супроводжувався жодним гуркотом. Сирени не звучали, тож віднести спалах до наслідків бойових дій немає жодної причини.

Ті, кому пощастило спостерігати небо десь в районі між 00.00 та 00.30, змогли спіймати це явище в кадр:

Метеорний дощ: коли його спостерігати

Серед версій, яку висувають спостерігачі, найголовніша — в небі над Україною бачили метеор. Заради астрономічної істини пояснимо: світіння і слід на небі, який ми спостерігаємо, називається “метеором”, а от сам камінь, який “приземлився” матиме назву “метеорит”.

З астрономічного погляду для падіння метеорів існує цілком слушна нагода: наша планета проходить через метеорний потік Ета-Аквариди. Потік складають частинки найвідомішої у світі комети Галлея, яка раз на сімдесят п’ять років проходить у максимальній близькості до Землі.

Тож метеор, який спостерігали, ймовірно, є частинкою хвоста комети Галлея. Але не варто розчаровуватись, якщо ти не бачив (-ла) його на власні очі: метеорний потік Ета-Аквариди триватиме до 28 травня, і шанс у тебе ще є.

Максимум активності метеорного потоку прийдеться на ранок 6 травня, тоді кількість метеорів становитиме близько 25-30 за годину.

В ніч на 6 травня Місяць буде зовсім крихітним, і не завадить спостереженню, тож, якщо вдасться, метеорний потік можна зловити в кадр: очікується, що падатиме до 30 метеоритів за годину.

Цікаво, що найбільший в Україні метеорит знайшли на Закарпатті, й лише один його шматок важив майже 300 кг. Щоправда, то було ще в 1866 році. Але небесні тіла продовжують падати, не оминаючи жодну з наших областей. Усього ж, в Україні були знайдені 43 метеорити.

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