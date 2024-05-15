В Украине пропавшими без вести при особых обстоятельствах считают 38 тысяч человек

В Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, внесли данные о 38 тысячах украинцев. Среди них, как военные, так и гражданские.

Об этом сообщила координатор Групп семей военнопленных общественной организации Медийная инициатива по правам человека Елена Белячкова во время пресс-конференции в украинской миссии при ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

38 тысяч граждан Украины — пропавшие без вести

В настоящее время количество пропавших без вести составляет официально около 38 тысяч человек. Это та цифра, которая внесена в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, согласно заявлениям, которые подали их родные.

Сейчас также смотрят

Но, как отметила Белячкова, эта цифра может быть больше. Она не учитывает тех людей, информацию об исчезновении которых никто не предоставлял, например, в случае отсутствия родственников или их проживания на временно оккупированных территориях.

Она также уточнила, что Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах включает не только пропавших военнослужащих, но и гражданских всех возрастов.

Кроме того, в нем содержится информация о еще неидентифицированных телах. По ним проводится исследование на совпадение ДНК.

Такое количество пропавших без вести лиц связано с тем, что Россия не предоставляет никакой информации о захваченных ею как военнопленных, так и удерживаемых гражданских заложниках.

— В случае предоставления такой информации — реальной и полной — количество пропавших без вести существенно уменьшилось бы, — убеждена координатор.

К тому же отсутствие информации о том, что человек в плену, позволяет России противозаконно пытать военнопленных и гражданских.

По словам Белячковой, Международный комитет Красного Креста не выполняет свою функцию по доступу и проверке условий содержания военнопленных, а также гражданских лиц:

— Красный Крест получает информацию о военнопленных именно от Министерства обороны РФ через их Национальное информационное бюро, то есть без посещения мест содержания.

Большое количество пропавших без вести также связано с проблемой проведения ДНК-экспертиза. Украина нуждается в международной помощи, как в обучении наших специалистов, так и в обмене опытом.

— Это позволило бы идентифицировать тела и уменьшить количество пропавших без вести. И в этой ситуации нам очень помогает сейчас Международная комиссия по пропавшим без вести. Она поддерживает Украину и действует согласно заключенным меморандумам, — объясняет Елена.

Еще одна проблема поиска пропавших без вести состоит в отсутствии гарантирования Россией безопасных условий для работы поисковых групп. Это касается как деоккупированных территорий, так и “серых зон”. Все они постоянно находятся под опасностью обстрелов.

А в случае исчезновения ребенка можно подать заявку в приложении Reunite Ukraine, о котором мы рассказывали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.