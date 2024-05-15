Война в Украине

В Украине пропавшими без вести при особых обстоятельствах считают 38 тысяч человек

Ирина Танасийчук, редактор сайта 15 мая 2024, 20:00
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