В Україні зниклими безвісти за особливих обставин вважають 38 тисяч людей

У Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин внесли дані про 38 тисяч українців. Серед них як військові, так і цивільні.

Про це повідомила координаторка Груп родин військовополонених громадської організації Медійна ініціатива за права людини Олена Белячкова під час пресконференції в українській місії при ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

38 тисяч громадян України — зниклі безвісти

Наразі кількість зниклих безвісти становить офіційно майже 38 тисяч осіб. Це та цифра, яка внесена до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, згідно із заявами, які подали їхні рідні.

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Але, як зауважила Белячкова, ця цифра може бути більшою. Вона не враховує тих людей, інформацію про зникнення яких ніхто не подавав — наприклад, у разі відсутності родичів чи їх проживання на тимчасово окупованих територіях.

Вона також уточнила, що Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин включає не лише зниклих військовослужбовці, а й цивільних різного віку.

Крім того, у ньому міститься інформація про ще неідентифіковані тіла. Щодо них проводиться дослідження на збіг ДНК.

Така кількість зниклих безвісти осіб пов’язана з тим, що Росія не надає жодної інформації про захоплених нею як військовополонених, так і утримуваних цивільних заручників.

— У разі надання такої інформації — реальної й повної — кількість зниклих безвісти суттєво б зменшилась, — переконана координаторка.

До того ж відсутність інформації про те, що людина в полоні, дозволяє Росії протизаконно катувати військовополонених і цивільних.

За словами Бєлячкової, Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свою функцію стосовно доступу і перевірки умов утримання військовополонених, а також цивільних осіб:

— Червоний Хрест отримує інформацію про військовополонених саме від Міністерства оборони РФ через їхнє Національне інформаційне бюро, тобто без відвідання місць утримання.

Велика кількість зниклих безвісти також пов’язана з проблемою проведення ДНК-експертиз. Україна потребує міжнародної допомоги, як у навчанні наших спеціалістів, так і в обміні досвідом.

— Це дало б можливість ідентифікувати тіла та зменшити кількість зниклих безвісти. І в цій ситуації нам дуже допомагає наразі Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти. Вона підтримує Україну і діє згідно з укладеними меморандумами, — пояснює Олена.

Ще одна проблема пошуку зниклих безвісти полягає у відсутності гарантування Росією безпечних умов для роботи пошукових груп. Це стосується як деокупованих територій, так і “сірих зон”. Всі вони постійно знаходяться під небезпекою обстрілів.

А у разі зникнення дитини можна подати заявку в додатку Reunite Ukraine, про який ми розповідали раніше.

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