Видишь из окна густой дым? Знай, как защититься при взрыве на нефтебазе

Елена Яковлева, редактор сайта 08 апреля 2022, 00:00
Вибух на нафтобазі - як захиститися та що робити
Фото: ДСНС/Facebook

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