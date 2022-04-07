Видишь из окна густой дым? Знай, как защититься при взрыве на нефтебазе

Россияне от собственного бессилия уничтожают инфраструктуру Украины, в том числе нефтебазы, газопроводы и даже единичные АЗС. Это может быть опасно как для окружающей среды, так и для жизни и здоровья людей.
Держи советы, что делать, если нет возможности покинуть жилье в зоне заражения.
Россия кормит свой народ информационными утками о якобы биологических и химических лабораториях США в Украине, тем самым пытаясь оправдать свою агрессию.
Однако такие нарративы свидетельствуют о возможности самой России использовать запрещенное международными конвенциями химическое оружие. Читай, есть ли химическое оружие в России и как защититься от него.