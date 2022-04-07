Видишь из окна густой дым? Знай, как защититься при взрыве на нефтебазе

Россияне от собственного бессилия уничтожают инфраструктуру Украины, в том числе нефтебазы, газопроводы и даже единичные АЗС. Это может быть опасно как для окружающей среды, так и для жизни и здоровья людей.

Держи советы, что делать, если нет возможности покинуть жилье в зоне заражения.

Как защитить себя

Закрой окна . Для проветривания комнаты завесь форточку влажной тканью, которую нужно регулярно менять.

. Для проветривания комнаты завесь форточку влажной тканью, которую нужно регулярно менять. Активируй кондиционер или вентиляцию .

. Повышай влажность воздуха . Поставь в комнате емкость с водой и часто устраивай влажную уборку.

. Поставь в комнате емкость с водой и часто устраивай влажную уборку. Полоскай горло, промывай нос и мойся несколько раз в день.

несколько раз в день. Не выходи на улицу , пока местные власти не подтвердят чистоту воздуха. Если необходимо выйти на улицу, то пользуйся масками/респираторами.

, пока местные власти не подтвердят чистоту воздуха. Если необходимо выйти на улицу, то пользуйся масками/респираторами. Пей 2-3 литра воды в день, желательно минеральной.

Россия кормит свой народ информационными утками о якобы биологических и химических лабораториях США в Украине, тем самым пытаясь оправдать свою агрессию.

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Однако такие нарративы свидетельствуют о возможности самой России использовать запрещенное международными конвенциями химическое оружие. Читай, есть ли химическое оружие в России и как защититься от него.