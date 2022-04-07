Бачиш з вікна густий дим? Знай, як захиститися у разі вибуху на нафтобазі

Росіяни від власного безсилля нищать інфраструктуру України, зокрема нафтобази, газопроводи й навіть поодинокі АЗС. Це може бути небезпечно як для довкілля, так і для життя й здоров’я людей.

Тримайте поради, що робити, якщо немає можливості покинути житло у зоні зараження.

Як захистити себе під час вибуху на нафтобазі

Закрий вікна . Для провітрювання кімнати завішай кватирку вологою тканиною, яку потрібно регулярно змінювати.

. Для провітрювання кімнати завішай кватирку вологою тканиною, яку потрібно регулярно змінювати. Активуй кондиціонер або вентиляцію .

. Підвищуй вологість повітря . Постав у кімнаті місткість з водою та часто влаштовуй вологе прибирання.

. Постав у кімнаті місткість з водою та часто влаштовуй вологе прибирання. Полощи горло, промивай ніс і мийся кілька разів на день.

кілька разів на день. Не виходь на вулицю , допоки місцева влада не підтвердить чистоту повітря. Якщо конче необхідно вийти надвір, то користуйся масками/респіраторами.

, допоки місцева влада не підтвердить чистоту повітря. Якщо конче необхідно вийти надвір, то користуйся масками/респіраторами. Пий 2-3 літри води щодня, бажано мінеральної.

Росія годує свій народ інформаційними качками про начебто біологічні й хімічні лабораторії США в Україні, тим самим намагаючися виправдати свою агресію.

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Проте такі наративи свідчать про можливість самої Росії використати заборонену міжнародними конвенціями хімічну зброю. Читай, чи є хімічна зброя в Росії та як захиститися від неї.