Бачиш з вікна густий дим? Знай, як захиститися у разі вибуху на нафтобазі

Росіяни від власного безсилля нищать інфраструктуру України, зокрема нафтобази, газопроводи й навіть поодинокі АЗС. Це може бути небезпечно як для довкілля, так і для життя й здоров’я людей.
Тримайте поради, що робити, якщо немає можливості покинути житло у зоні зараження.
Росія годує свій народ інформаційними качками про начебто біологічні й хімічні лабораторії США в Україні, тим самим намагаючися виправдати свою агресію.
Проте такі наративи свідчать про можливість самої Росії використати заборонену міжнародними конвенціями хімічну зброю. Читай, чи є хімічна зброя в Росії та як захиститися від неї.