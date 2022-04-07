Бачиш з вікна густий дим? Знай, як захиститися у разі вибуху на нафтобазі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Квітня 2022, 00:00
Вибух на нафтобазі - як захиститися та що робити
Фото: ДСНС/Facebook

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