Россияне принудительно мобилизовали более 40 тысяч украинцев — данные военной разведки

Россия активно мобилизует украинцев на временно оккупированных территориях. В армию РФ уже принудительно привлекли 46 тысяч 327 мужчин, сообщил секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными Дмитрий Усов на Третьей международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, передает Укринформ.

Мобилизация на временно оккупированных территориях: новая статистика

По словам Усова, сейчас против Украины воюют граждане Крыма и других оккупированных областей. В Коордштабе добавили, что это данные с февраля 2022 года по июль 2025 года. Их получила украинская военная разведка. Российская сторона также подтверждает эти цифры:

в Донецкой области мобилизовали 5368 украинцев;

в Луганской — 4 650;

в Запорожской — 560;

в Херсонской — 478;

в Крыму — 35 272 человек;

в Севастополе — 5 368.

На сегодня 16% пленных, которые находятся в украинских лагерях для военнопленных, являются гражданами Украины, из них 6% — жители Крыма.

Дмитрий Усов отметил, что Верховная Рада уже планирует законодательные изменения, которые будут предусматривать невозвращение в РФ украинцев с временно оккупированных территорий во время обменов. Он уверен, что Украина должна принять правильное решение, когда получит запрос от вражеской стороны на их обмен.

— Происходит обмен украинцев на украинцев. Мы должны делать все, чтобы они не возвращались в РФ, а оставались в Украине.

Также он заявил, что в отношении некоторых украинцев, находящихся в украинском плену, местные суды уже вынесли оправдательные приговоры. Ожидается, что их освободят из лагерей в ближайшее время.

Между тем, Россия усиливает не только мобилизацию, но и контроль свободного интернета. С 2026 года власти страны-агрессора разрешат блокировать любые сайты.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!