Кремль приближает изоляцию: в РФ разрешат блокировать любые сайты с марта 2026 года

Правительство России утвердило постановление, которое с 1 марта 2026 года дает надзорному органу Роскомнадзор право блокировать любые сайты и даже отключать российский сегмент интернета от глобальной сети. Формально — в случаях распространения запрещенного контента. Об этом сообщил ЦПД.

Официально решение подается как техническое и направленное якобы на борьбу с мошенниками, спамом и кибератаками. Однако на деле речь идет об очередном шаге к полной изоляции российского интернета — созданию так называемого суверенного Рунета.

Аналитики отмечают, что такая политика является логичным продолжением попыток Кремля установить тотальный контроль над информационным пространством и ограничить доступ граждан к независимым источникам.

Читать по теме Население России скоро сократится на четверть: ГУР рассекретило документы Сколько населения потеряет Россия очень скоро?

В перспективе это означает еще большую цензуру, полный мониторинг онлайн-активности и усиление пропагандистского влияния внутри страны.

Эксперты считают, что под видом защиты от угроз российские власти готовят инструмент для полного отключения от глобального интернета, фактически превращая сеть во внутренний инструмент контроля.

Напомним, параллельно с цифровыми ограничениями Кремль взялся и за молодежь. В школах сокращают иностранные языки, заменяя их духовно-нравственной культурой России.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!