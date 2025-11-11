Кремль наближає ізоляцію: у РФ дозволять блокувати будь-які сайти з березня 2026 року

Уряд Росії ухвалив постанову, яка з 1 березня 2026 року дає наглядовому органу Роскомнадзор право блокувати будь-які сайти та навіть відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі. Формально — у випадках поширення забороненого контенту. Про це повідомив ЦПД.

Офіційно рішення подають як технічне і спрямоване нібито на боротьбу з шахраями, спамом та кібератаками. Втім, насправді йдеться про черговий крок до повної ізоляції російського інтернету — створення так званого суверенного Рунету.

Аналітики зазначають, що така політика є логічним продовженням спроб Кремля встановити тотальний контроль над інформаційним простором і обмежити доступ громадян до незалежних джерел.

У перспективі це означає ще більшу цензуру, повний моніторинг онлайн-активності та посилення пропагандистського впливу всередині країни.

Експерти вважають, що під виглядом захисту від загроз російська влада готує інструмент для повного від’єднання від глобального інтернету, фактично перетворюючи мережу на внутрішній інструмент контролю.

Нагадаємо, паралельно з цифровими обмеженнями Кремль взявся й за молодь. У школах скорочують іноземні мови, замінюючи їх духовно-моральною культурою Росії.

