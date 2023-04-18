Россия продолжает демонстрировать свое зверское нутро. Ни дня в Украине не проходит без российских обстрелов и разрушений. Оккупанты также подло атакуют ночью, чтобы нанести больший вред.

Российские военные совершили атаку на Николаевскую и Донецкую области с применением дронов Shahed.

Последствия обстрела Славянска 18 апреля

В ночь на 18 апреля российские военные атаковали Славянск Донецкой области. Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что враг применил ракеты С-300 и дроны-камикадзе Shahed.

Сейчас также смотрят

В результате ночной атаки на Славянск пострадали пять многоэтажек, семь частных домов, охранный объект, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили. К счастью, пострадавших и жертв нет.

Обстрел Славянска: фото

Дронами Shahed на мирное население: что известно об обстрелах Славянска и Николаевской области / 3 Фотографии

Последствия атаки на Николаевскую область 18 апреля

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что около 02:30 ночи враг атаковал беспилотниками объект промышленной инфраструктуры в Снигиревской общине.

Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта отметил, что россияне применили семь БПЛА и попали в два объекта промышленной инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

Враг продолжает терроризировать Юг Украины. Ранее мы рассказывали об обстрелах Херсонской области 17 апреля: враг выпустили более 300 снарядов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Вадим Лях, Славянская ГВА