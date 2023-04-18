Война в Украине

Дронами Shahed на мирное население: что известно об обстрелах Славянска и Николаевской области

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 апреля 2023, 11:00
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