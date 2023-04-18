Війна в Україні

Дронами Shahed на мирне населення: що відомо про обстріли Слов’янська та Миколаївщини

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Квітня 2023, 11:00
Атака дронами Shahed на Україну 18 квітня: наслідки обстрілу Слов’янська та Снігурівки

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