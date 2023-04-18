Дронами Shahed на мирне населення: що відомо про обстріли Слов’янська та Миколаївщини

Росія продовжує демонструвати своє звіряче нутро. Ні дня в Україні не проходить без російських обстрілів та руйнувань. Окупанти також підступно атакують вночі, щоб завдати більшої шкоди.
Російські військові здійснили атаку на Миколаївщину та Донеччину із застосуванням дронів Shahed.
У ніч на 18 квітня російські військові атакували Слов’янськ, що на Донеччині. Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що ворог застосував ракети С-300 та дрони-камікадзе Shahed.
Унаслідок нічної атаки на Слов’янськ постраждали п’ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об’єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки. На щастя, постраждалих та жертв немає.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що близько 02:30 ночі ворог атакував безпілотниками об’єкт промислової інфраструктури в Снігурівській громаді.
Очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта зазначив, що росіяни застосували сім БПЛА та влучили у два об’єкти промислової інфраструктури. На щастя, минулося без жертв.
Ворог продовжує тероризувати Південь України. Раніше ми розповідали про обстріли Херсонщини 17 квітня: ворог випусти понад 300 снарядів.
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Фото: Вадим Лях, Слов’янська МВА