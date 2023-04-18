Росія продовжує демонструвати своє звіряче нутро. Ні дня в Україні не проходить без російських обстрілів та руйнувань. Окупанти також підступно атакують вночі, щоб завдати більшої шкоди.

Російські військові здійснили атаку на Миколаївщину та Донеччину із застосуванням дронів Shahed.

Наслідки обстрілу Слов’янська 18 квітня

У ніч на 18 квітня російські військові атакували Слов’янськ, що на Донеччині. Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що ворог застосував ракети С-300 та дрони-камікадзе Shahed.

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Унаслідок нічної атаки на Слов’янськ постраждали п’ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об’єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки. На щастя, постраждалих та жертв немає.

Обстріл Слов’янська: фото

Дронами Shahed на мирне населення: що відомо про обстріли Слов’янська та Миколаївщини / 3 Фотографії

Наслідки атаки на Миколаївщину 18 квітня

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що близько 02:30 ночі ворог атакував безпілотниками об’єкт промислової інфраструктури в Снігурівській громаді.

Очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта зазначив, що росіяни застосували сім БПЛА та влучили у два об’єкти промислової інфраструктури. На щастя, минулося без жертв.

Ворог продовжує тероризувати Південь України. Раніше ми розповідали про обстріли Херсонщини 17 квітня: ворог випусти понад 300 снарядів.

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Фото: Вадим Лях, Слов’янська МВА