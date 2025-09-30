Рваные раны и ушибы: РФ атаковала центр Днепра, есть тяжелораненые

Днем, 30 сентября, Днепр подвергся новой атаке российских беспилотников. В городе прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил факт обстрела и отметил:

Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем, — написал он.

ГСЧС Украины сообщает, что в результате атаки погиб один человек. Ранения получили 28 человек, из них 12 в больницах. Среди них 10-летний мальчик и девочка, которой 17.

У них осколочные ранения, рваные раны, ушибы. Большинство — госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии, — отметил он.

Перед взрывами Воздушные силы предупредили о группе вражеских дронов, направлявшихся к городу. Позже фиксировалось, как БпЛА заходят в юго-западном направлении.

На местах работают медики и спасатели, информация о разрушениях уточняется.

Спасатели ликвидировали пожары: офисного здания площадью 700 кв. м и 5 автомобилей, ангара на 400 кв. м, хозяйственной постройки и сухой травы площадью 1,5 га.

Также зафиксировано повреждение окон детской больницы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на субботу, 20 сентября, в Днепре также звучала серия взрывов. Тогда россияне массово атаковали город беспилотниками.

В результате того удара по Днепру и району были раненые и зафиксирована одна жертва.

