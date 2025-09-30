Вдень, 30 вересня Дніпро, зазнав нової атаки російських безпілотників. У місті пролунали вибухи та спалахнули пожежі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив факт обстрілу й зазначив:

Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо, — написав він.

ДСНС України повідомляє, що внаслідок атаки загинула одна людина та дістали поранення 15 осіб.

У них осколкові поранення, рвані рани, забої. Більшість — госпіталізовані. Одна людина у важкому стані, — зазначив він.

Перед вибухами Повітряні сили попередили про групу ворожих дронів, що прямувала на місто. Згодом фіксувалося, як БпЛА заходять у південно-західному напрямку.

На місцях працюють медики та рятувальники, інформація про руйнування уточнюється.

Рятувальники ліквідували пожежі: офісної будівлі площею 700 кв. м та 5 автомобілів, ангара на 400 кв. м, господарчої будівлі та сухої трави площею 1,5 га.

Також, зафіксовано пошкодження вікон дитячої лікарні.

РФ атакувала центр Дніпра: фото

Рвані рани та забої: РФ атакувала центр Дніпра, є важкопоранені

Раніше ми повідомляли, що в ніч на суботу, 20 вересня, у Дніпрі також лунала серія вибухів. Тоді росіяни масовано атакували місто безпілотниками.

Внаслідок того удару по Дніпру та району були поранені й зафіксована одна жертва.

