Жах у Дніпрі: ракета влучила у багатоповерхівку (оновлено)

Серія вибухів у Дніпрі лунала в ніч на суботу, 20 вересня. Росіяни масовано атакували місто безпілотниками. Внаслідок удару по Дніпру та району є поранені та одна жертва.
Розповідаємо про атаку детальніше.
Місто під атакою дронів та ракет: новини Дніпра
Ранком суботи міський голова Борис Філатов повідомив, що росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі.
Згодом президент Володимир Зеленський додав:
Зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку в Дніпрі.
Інформація станом на 11:00: одна людина загинула, ще 30 – постраждали.
— У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики, – сказав очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Як повідомили Вікнам мешканці міста, всю ніч було дуже гучно. Літали ворожі безпілотники. Люди ховалися від удару у підвалах, укриттях та під’їздах житлових будинків. Особливо відчувалися прильоти на лівому березі Дніпра.
Штук 20 БпЛА і крилаті ракети по Дніпру. Ракети летіли просто над нами і поруч купа прильотів…Це жахливо, — розповіла місцева мешканка Ірина.
Атака на Дніпро сьогодні: фото
У Дніпрі від прильоту понівечені: багатоповерхівка (на правому березі), приватні будинки, виникло кілька пожеж.
За словами Бориса Філатова, пошкоджено понад 22 будинки, 8 шкіл і дитсадків, гуртожиток та корпуси ПТУ. Понівечено депо електротранспорту.
Люди продовжують звертатися до лікарень.
Також пожежа у Павлограді. Били росіяни і по Нікопольщині. Там застосували артилерію та FPV-дрони.
Нагадаємо, раніше рятувальники повідомляли: правило двох стін вже не діє. А під час прямого влучання шахеда приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини.
