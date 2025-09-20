Для тебя Война в Украине

Ужас в Днепре: ракета попала в многоэтажку

Мария Беляева, главный редактор сайта 20 сентября 2025, 08:19 2 мин.
новости Днепра

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь