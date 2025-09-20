Серия взрывов в Днепре прогремела в ночь на субботу, 20 сентября. Россияне массированно атаковали город беспилотниками. В результате удара по Днепру и району есть раненые и одна жертва.

Рассказываем об атаке подробнее.

Новости Днепра: город под атакой дронов и ракет

Утром субботы городской глава Борис Филатов сообщил, что россияне попали ракетой в многоэтажку в Днепре.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил массированную атаку на Днепр и район. РФ ударила по городу дронами и ракетами.

Информация по состоянию на 9:00: один человек погиб, еще 26 – пострадали.

В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики, – сказал Лысак.

Как сообщили Вікнам жители города, всю ночь было очень громко. Летали вражеские беспилотники. Люди скрывались от удара в подвалах, укрытиях и подъездах жилых домов. Особенно громко ощущались прилеты на левом берегу Днепра.

Штук 20 БпЛА и крылатые ракеты по Днепру. Сидела в подъезде…Ракеты летели прямо над нами. Это ужасно, – рассказала местная жительница Ирина.

Атака на Днепр сегодня: фото

Ужас в Днепре: ракета попала в многоэтажку

В Днепре в результате прилета повреждены многоэтажки, частные дома, возникло несколько пожаров.

Также пожар в Павлограде. Били россияне и по Никопольскому району. Там применили артиллерию и FPV-дроны.

Напомним, ранее спасатели сообщали: правило двух стен уже не работает. А при прямом попадании шахеда помещения могут выгореть за считанные минуты.

