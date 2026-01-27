Атака на Броды: из-за сильного пожара город затянул смогом, обучение отменено

Утро в Бродах на Львовщине началось с громких взрывов и очередного военного преступления россиян. Целью оккупантов стал один из объектов критической инфраструктуры.

Сейчас на месте попадания продолжается масштабная операция по ликвидации последствий, однако главной проблемой для жителей стали густой дым и резкий запах гари, который быстро распространяется по улицам.

Последствия утреннего прилета в Броды: что известно к этому часу

Бродовский городской совет сообщил, что из-за специфики пораженного объекта город фактически накрыло смогом. Специалисты экологических служб уже выехали на места для проведения срочных замеров воздуха. Пока результатов экспертизы нет, власти призывают действовать на опережение.

Сейчас дым ложится на город и ощущается неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам, — комментируют ситуацию представители местных служб.

Обучение отменено: как будут работать школы и детсады

Образовательный процесс в громаде претерпел экстренные изменения. Безопасность детей стала приоритетом №1.

В школах сегодня официальный выходной — занятия отменили, чтобы дети лишний раз не находились на улице и не дышали продуктами горения;

Детские сады работают в специфическом режиме. Те учреждения, куда родители успели привести малышей утром, перешли на герметичный режим: окна и двери заблокированы, прогулки на свежем воздухе строго запрещены.

Сейчас ситуация остается напряженной, но контролируемой. Всех жителей просят сохранять спокойствие, не паниковать и ждать официальных данных о состоянии окружающей среды.

Позже горсовет уточнил, что задымление в Бродах возникло из-за сгорания нефтепродуктов.

Медики подчеркивают, что дым от нефтепродуктов является агрессивным раздражителем для дыхательной системы. Золочевский отдел ГУ Львовский ОЦКПХ Минздрава обнародовал перечень жизненно важных рекомендаций:

Полная изоляция помещений: проверьте, чтобы все окна и форточки были плотно закрыты. Не допускайте сквозняков, которые могут затянуть смог в квартиру;

Ограничение передвижения: по возможности вообще не выходите на улицу;

Использование средств защиты: если выйти из дома необходимо, обязательно наденьте респиратор или увлажненную защитную маску. Влажная ткань лучше задерживает мелкие частицы сажи;

Группы риска : особое внимание — людям с астмой, хроническими бронхитами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае появления одышки или сильного кашля немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Городские власти и спасатели призывают сохранять спокойствие, не распространять неофициальную информацию и заботиться о безопасности своих родных. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

