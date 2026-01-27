Атака на Броди: через сильну пожежу місто затягнуло смогом, навчання скасовано

Ранок у Бродах на Львівщині розпочався з гучних вибухів та чергового воєнного злочину росіян. Ціллю окупантів став один із об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі на місці влучання триває масштабна операція з ліквідації наслідків, проте головною проблемою для мешканців став густий дим та різкий запах гару, що швидко поширюється вулицями.

Наслідки ранкового прильоту в Броди: що відомо на цю годину

Бродівська міська рада повідомила що через специфіку ураженого об’єкта місто фактично накрило смогом. Фахівці екологічних служб уже виїхали на місця для проведення термінових замірів повітря. Поки результатів експертизи немає, влада закликає діяти на випередження.

Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями, — коментують ситуацію представники місцевих служб.

Навчання скасовано: як працюватимуть школи та дитсадки

Освітній процес у громаді зазнав екстрених змін. Безпека дітей стала пріоритетом №1.

У школах сьогодні офіційний вихідний — навчання скасували, аби діти зайвий раз не перебували на вулиці та не дихали продуктами горіння;

Дитячі садочки працюють у специфічному режимі. Ті заклади, куди батьки встигли привести малечу вранці, перейшли на герметичний режим: вікна та двері заблоковані, прогулянки на свіжому повітрі суворо заборонені.

Зараз ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Всіх мешканців просять зберігати спокій, не панікувати та чекати на офіційні дані щодо стану навколишнього середовища.

Згодом міськрада уточнила, що задимлення у Бродах виникло через згоранням нафтопродуктів.

Медики наголошують, що дим від нафтопродуктів є агресивним подразником для дихальної системи. Золочівський відділ ДУ Львівський ОЦКПХ МОЗ оприлюднив перелік життєво важливих рекомендацій:

Повна ізоляція приміщень: перевірте, щоб усі вікна та кватирки були щільно закриті. Не допускайте протягів, які можуть затягнути смог у квартиру;

Обмеження пересування: за можливості взагалі не виходьте на вулицю;

Використання засобів захисту: якщо вийти з дому необхідно, обов’язково одягніть респіратор або зволожену захисну маску. Волога тканина краще затримує дрібні частки сажі;

Групи ризику: особлива увага — людям із астмою, хронічними бронхітами та серцево-судинними захворюваннями. У разі появи задишки або сильного кашлю негайно звертайтеся по медичну допомогу.

Міська влада та рятувальники закликають зберігати спокій, не поширювати неофіційну інформацію та піклуватися про безпеку своїх рідних. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

Головне фото: Ілюстративне.

