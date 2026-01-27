В ніч на 27 січня Росія обстріляла Одесу безпілотниками, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак та Одеська міська адміністрація. Відомо про постраждалих та масштабні руйнування. Одеса під атакою РФ 27 січня: що відомо

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, дитячий садок, житлові будинки, магазин та будівельний майданчик. Також відомо про пошкодження будівлі церкви в центрі Одеси.

Найскладніша ситуація в одному з мікрорайонів Хаджибейського району. Росіяни зруйнували житловий будинку, під завалами шукають людей.

Загалом постраждали 22 осіб, у 14 з них легкі поранення, вони отримали допомогу на місці. Наразі на місці влучань працюють всі екстрені служби.

В Одесі розгорнули оперативні штаби, а мешканці пошкоджених будинків можуть оформити документи для отримання компенсації.

Масований обстріл Одеси: поранено понад 20 осіб, під завалами є люди / 6 Фотографій

Нагадаємо, що нещодавно Повітряні сили спростували заяви щодо 16 балістичних ракет, які нібито поцілили у ТЕЦ у Києві.

