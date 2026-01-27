В ночь на 27 января Россия обстреляла Одессу беспилотниками, сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак и Одесская городская администрация. Известно о пострадавших и масштабных разрушениях.

Одесса под атакой РФ 27 января: что известно

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, детский сад, жилые дома, магазин и строительная площадка. Также известно о повреждении здания церкви в центре Одессы.

Самая сложная ситуация в одном из микрорайонов Хаджибейского района. Россияне разрушили жилой дом, под завалами ищут людей.

В общей сложности пострадали 22 человека, у 14 из них легкие ранения, они получили помощь на месте. В настоящее время на месте попаданий работают все экстренные службы.

В Одессе развернули оперативные штабы, а жители поврежденных домов могут оформить документы для получения компенсации.

Массированный обстрел Одессы: ранены более 20 человек, под завалами есть люди / 6 Фотографий

Напомним, что недавно Воздушные силы опровергли заявления по поводу 16 баллистических ракет, якобы попавших в ТЭЦ в Киеве.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!